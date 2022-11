Los sicarios que alcanzaron la camioneta de un hombre, alrededor del cual se relacionan distintas historias entre los yumbeños, le causaron la muerte y escaparon para dejar más de un secreto entre redes de delitos, según las autoridades.



Hacia las 8:00 de la noche de jueves 3 de noviembre, Jhon Osbaldo Gómez Obando se había subido a una camioneta, después de realizar una visita, aparentemente, a un abogado. El carro llegaba esa hora a la calle 9, entre carreras 4 y 5, del barrio Bolívar, centro de Yumbo, a 20 minutos de Cali.



En ese avance lo alcanzó una motocicleta, cuyo parrillero descargó un arma, al parecer, calibre 9 milímetros. Gómez fue llevado hasta el hospital de esta ciudad, pero su muerte fue declarada minutos después.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel José Daniel Gualdrón, dijo que se investiga la procedencia de los autores del asesinato de quien era conocido como 'El Guajiro', aunque nació en Restrepo (Valle) y estaba cedulado en Yumbo.

El oficial reseñó varias posibilidades de hipótesis. Una de ellas es un presunto ajuste de cuentas por el prontuario delincuencial de la víctima.



"No se descartan intolerancia o riñas, pero lo más marcado que tenemos dentro de la investigación es un tema de venganzas entre narcotráfico o vendettas entre algunas estructuras", amplió.



El Comandante dijo que "esta persona tiene anotaciones por diferentes delitos como homicidio, porte ilegal de armas desplazamiento forzado, concierto para delinquir, extorsión y amenazas".

Reseñó que Gómez Obando, de 49 años, había sido detenido en 2013 y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.



En esa ocasión, la Policía Metropolitana anunció en la plaza local esa captura, pero unos años después el hombre recobró la libertad. Mientras tanto, en la ciudad se montaba una banda que usaba el nombre de 'Guajiros', de la que él no reconocía mando.



"Fue capturado, de nuevo, en 2014 y 2018 pero igual salió en libertad por vencimiento de términos o hace parte de otras investigaciones y que son soporte de la Fiscalía Gneral de la Nación", anotó el coronel Gualdrón.



En abril de 2019, las autoridades anunciaron la ocupación de dos terrenos que serían de Gómez en zonas rurales de Vijes y Yumbo, así como un vehículo modelo 2011, que pasaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



En junio de 2021 se mencionó que la banda que el hombre encabezaría estaba involucrada en el asesinato del agente del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía Alexánder Castro Noreña, quien de civil iba en una motocicleta, cuando lo atacaron presuntamente para robarle pertenencias en esta ciudad.





Este año, en agosto, Gómez, en una carta a un medio de comunicación local, indicaba que había tenido inconvenientes con la justicia, pero a la fecha no existía ninguna deuda pendiente.



A Gómez no lo judicializaron,al parecer, por el homicidio del policía y andaba libre en Yumbo, donde había dicho que no estaba en delitos, pero confesaba que en su proceso de resocialización "nada ha sido fácil".

