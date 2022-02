El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, seguirá en su cargo. Así lo aclaró la Iglesia Católica en la capital del Valle del Cauca ante los rumores de las redes sociales.

(Puede leer: Robo de fibra óptica aqueja a usuarios en el Valle)



"Todos los obispos del mundo al cumplir los 75 años de edad deben renunciar. El arzobispo de Cali los cumple el 15 de marzo del 2023. O sea dentro de un año larguito es cuando ya tendrá que presentar la renuncia protocolaria al Santo Padre", explicó a la emisora RCN el sacerdote José Over Gallego, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali.



Gallegó agregó que "lo que ha hecho (el Arzobispo) es pedirle al Papa que le nombre ahoya ya un obispo coadjutor con derecho a sucesión y eso es lo que estamos esperando. Para que haya un año de empalme y no haya vacíos en la Arquidiócesis y no quede acéfala como sucede en tantas diócesis porque se demoran en el nuevo nombramiento".



Monseñor Darío de Jesús Monsalve ha sido mediador entre el Gobierno nacional y el Eln para buscar una salida dialogada al conflicto.



(Lea también: En El Cerrito, Valle, transforman un plantel en 'Colegio 10' con obras)



También ha sido crítico por las dificultades que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

Más noticias de Colombia

San Vicente del Caguán: balacera dejó una menor muerta y tres heridos

'Los desastres no son naturales; el país necesita un geólogo por municipio'