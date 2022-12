El artesano y vendedor ambulante Albeiro Río Ocampo estaba orgullo de los camiones pequeños que hacía para comercializar, andando por las calles de Buga en su silla de ruedas.



Pero los disparos de desconocidos lo dejaron sin vida en su silla de ruedas, en pleno centro de Buga, cerca de la Basílica del MIlagroso.

Su asesinato sucedió en la noche del pasado 5 de diciembre, generando dolor entre sus familiares, amigos y allegados que siempre lo veían con una sonrisa y ofreciendo los carritos que él mismo elaboraba.



Todos ellos lamentan este hecho de maldad contra alguien que era calificado como un guerrero en su vida, siempre sobreponiéndose a las adversidades y muy creyente en Dios. Muchos amigos le decía 'Pica', de cariño.

Albeiro Ríos Ocampo en su silla de ruedas. Foto: Archivo particular

Era uno de ciudadanos más vistos y conocidos en esta zona de Buga.



Pero en allí, cuando estaba en la calle 10 con carrera 11 del barrio San Antonio, donde han registrado otros asesinatos, entre ellos, uno el fin de semana pasado, hombres armados lo atacaron, pese a su discapacidad.



En su página de red social, Albeiro Ríos Ocampo había escrito: "Gracias a todos los que me aprecian y me dan buena actitud. Bendiciones para todos. Se les quiere un montón".



Además le gustaba el fútbol y vestía una sudadera con el escudo de América.



En la familia y allegados señalaron que el dolor es inmenso por esta pérdida porque era un hombre cariñoso que siempre se veía vendiendo sus carritos en las calles de Buga, donde además de sonrisa, repartía bendiciones.



Algunos ciudadanos preguntan qué está pasando en Buga, una ciudad que en el Valle no supera los 120.000 habitantes, pues con el crimen de esta víctima hubo cinco atentados sicariales, en menos de 24 horas.



Esa misma noche del pasado 5 de diciembre, otro hombre fue acribillado. Esta victima fue identificada como Luis Guillermo Martínez Franco, de 28 años.



Tal asesinato ocurrió en la misma calle 10 donde fue asesinado Albeiro Río Campo, pero con carrera 4 E, en el contiguo barrio San Vicente.



Estos hechos se sumaron a los sucedidos el pasado domingo, cuando en menos de 24 horas hubo tres atentados más.



El primero ocurrió enla mañana en el sector de la calle 7 entre carreras 6 y 7, también en el barrio San Antonio, que deja como saldo un hombre herido, después de ser atacado con arma de fuego.



El segundo hecho se presentó en el sur de la ciudad, horas después, cuando según información preliminar, se registró un cruce de disparos, en la calle 3A Sur con Carrera 13 del barrio La Julia.



En la noche del domingo 4 de diciembre se reportó una nueva incursión sicarial, en la Carrera 11 con Calle 9 en el centro de la ciudad.



Este caso dejó a una persona herida y fue trasladada a un centro asistencial.



