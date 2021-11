Anuncio de visita de minga desata, de nuevo, las diferencias  en Cali

Dirigentes de la minga indígena anunciaron el martes que volverán a desplazarse hasta Cali, ante "crímenes, reclutamiento de grupos armados e incumplimientos de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional".



Voceros del Centro Democrático criticaron al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien dijo que a los indígenas se les recibirá con respeto y acompañamiento



( Lea en contexto: Minga indígena anuncia nueva movilización hacia Cali )

La movilización de los indígenas está convocada para el próximo 8 de diciembre. En la presente semana se adelantan reuniones que son preparatorias, según voceros de esas comunidades en los departamentos del Cauca, Risaralda y Valle del Cauca,



Los indígenas dicen que se afronta una incesante violencia de grupos armados contra sus poblaciones e incumplimientos del Gobierno ante compromisos pactados. Rechazan los crímenes selectivos, el reclutamiento de su población y la impunidad.



Jorge Sánchez, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que "los representantes de las organizaciones nos reunimos y determinamos que tenemos que movilizarnos para defender la vida en todos los territorios del país. Necesitamos que nos acompañen para poder visibilizar esta situación tan compleja de violencia en los territorios”.

Congresistas Gabriel Velasco y Cristian Garcés

La controversia se sintió por redes. Desde la dirigencia del Centro Democrático se dirigieron los dardos al alcalde Jorge Iván Ospina, quien ofreció respeto a la minga.

El senador Gabriel Velasco apuntó: "Están anunciando nuevamente que la Minga indígena viene a Cali, la vez pasada acabaron con la estatua de Sebastián de Belalcázar. ¿Ahora que falta?".



Agregó: "Alcalde, usted no puede dejar que se tomen nuevamente la ciudad, necesitamos recuperar el orden y la autoridad, por favor actúe".



El representante a la Cámara Cristian Garcés escribió: "Ojalá el alcalde atienda el llamado del senador @gabrieljvelasco y de todos los caleños que estamos pidiendo acciones preventivas para evitar que el @CRIC_Cauca vuelva a suplantar la autoridad en Cali".



Ospina respondió: "Debo decirlo detrás de los planteamientos de los congresistas @ChriGarces y @gabrieljvelasco existe un profundo racismo y una ausencia total de realismo y consideración política para tratar los conflictos con los pueblos originarios en especial con la Nación Nasa"



"No entiendo porque el alcalde nos tacha de racistas si lo que estamos pidiendo es que no se permita que se destruya la ciudad, que usurpen las acciones de autoridad", apuntó Velasco.

Rechazo a llegada de minga a Cali

En la noche se vivió un plantón en el sector de Ciudad Jardín, sur de Cali, donde se citó al Alcalde como 'guerrillero': "Cali no está dispuesto a soportar eso una segunda vez. Nosotros representamos esas comunidades que no estamos dispuestas a pasar por esa miserableza".



En el acto fue anunciada una carta dirigida al Presidente.



Algunos participantes llevaban un cartel que decía: 'Minga, dejennos en paz'.



El pasado domingo 9 de mayo se presentaron detonaciones, gritos, daños y heridos cuando una caravana de indígenas cruzó por el sector de Ciudad Jardín, donde fue recibido con proclamas en contra de su presencia.



En esos hechos huibo desorden y carreras. El reporte señaló que 10 indígenas sufrieron heridas, mientras que hubo pedrea contra tres carros y la quema de uno.

