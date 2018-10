El alumbrado público estará a cargo de más de un contratista

Las directivas de las Empresas Municipales de Cali (Emcali)reorientaron el plan para la prestación del servicio del alumbrado público, es decir, el manejo de las 165.000 luminarias por el cual, la ciudadanía paga un impuesto.



El gerente general de Emcali, el ingeniero Gustavo Jaramillo, dijo que la empresa prepara un proceso licitatorio en el que divide en dos la contratación del sistema.



Señaló que habrá un contrato para la compra de luminarias, y otra contratación para la operación y mantenimiento del sistema. Según el gerente, estas salidas le darían a Emcali la posibilidad de tener más oferentes y con experiencia en cada proceso.

En la actualidad, Megaproyectos es la firma privada que durante casi 20 años ha venido operando el alumbrado público y el contrato de concesión finalizaba en diciembre de 2017. No obstante, hubo una prórroga hasta junio de este 2018. Luego, Emcali, con el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, a la cabeza de la junta directiva, decidió que Megaproyectos seguía hasta diciembre de este año.



Sin embargo, como lo dijo el gerente Jaramillo, aunque el contrato con Megaproyectos está para finalizar en diciembre de este año, el proceso licitatorio más el empalme toma unos seis meses más. Es así, añadió el funcionario, que el alcalde Armitage y su Administración tomaron la decisión de aplazar este proceso de contratación y empalme, abarcando el primer semestre de 2019.



De acuerdo con el ingeniero Jaramillo, se busca continuar con el cambio de luminarias y la instalación de nuevas líneas para darle prioridad al tema de seguridad en la ciudad. Anotó que el proceso licitatorio para las dos contrataciones en mente, tanto para compra de luminarias, como operación y mantenimiento de las mismas, se publicaría en enero para llevar a cabo la adjudicación en marzo de 2019.



El Alcalde y el gerente general de Emcali esperan que las empresas que obtengan ambas contrataciones, tras procesos de licitación, empiecen labores en julio del próximo año.



Por ahora, Emcali planea realizar un otrosí para que Megaproyectos siga con el servicio hasta junio de 2019.



Este año, la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa), que es parte de Celsia, se mostró interesada en operar el servicio y la propuesta quedó pendiente. La junta directiva de Emcali no tomó alguna decisión sobre este tema, pese a que la empresa de servicios públicos caleña es socia de Epsa, es decir, tiene participación en esta entidad del Valle del Cauca. El gerente Jaramillo explicó que Emcali “estaba revisando una propuesta de Epsa con aspectos técnicos importantes para la empresa, pero en relación con los costos no había mucha diferencia con otras propuestas”.



El Sindicato considera que el manejo del servicio debería volver a la entidad.



Los concejales Roberto Rodríguez, Carlos Hernán Rodríguez, Carlos Pinilla, Juan Manuel Chicango y Patricia Molina mantienen dudas sobre a qué empresa se otorgará el millonario contrato. Preguntan si sería por licitación, según la ley 80, cuando se trata de sumas cuantiosas; si Emcali asumiría directamente el servicio o si se haría contratación directa.



Precisamente, sobre si Emcali podría asumir el servicio, el gerente de Emcali dijo que no es posible porque la idea es que este servicio no sea muy costoso para el ciudadano y en promedio, un trabajador de Emcali es tres veces más costoso que el de Megaproyectos o cualquier otra empresa que lo realice.



“Esa sola variable encarece el servicio y como esto es una tasa fija que se le cobra al ciudadano lo hace inviable económicamente para Emcali o si no, tocaría subir el precio de la tasa que se cobra”, sostuvo el directivo.

6.346 puntos con luz LED

El alcalde Maurice Armitage manifestó que más de 37.000 millones de pesos se han invertido este año en instalación de 26.346 puntos luminosos modernizados con tecnología LED o luz blanca en 48 barrios de las 22 comunas.



También, en los corregimientos Montebello y La Buitrera; en 909 paradas del MIO; y en las avenidas Sexta norte, Pasoancho y Cañasgordas, en la carrera 10 y en las calles 13 y 15 del centro de la ciudad. La más reciente instalación fue en el patinódromo del barrio Los Álamos.