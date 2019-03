El alegato de Maurice Armitage y Dilian Toro por el deporte en Cali

El conversatorio entre el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se calentó cuando se refirieron al manejo y a obras de infraestructura del deporte.



"...Uno le preguntaba a un monitor qué hacía y decía que era de Dilian y no sabía ni nadar....Esa es la parte que no te podía dar ni de vainas porque esa era tu fortaleza electoral. Era más fácil quitarle la tabla a un náufrago, lo digo y lo he dicho siempre. En la Alcaldía pasada, el deporte era un fortín político", dijo Maurice Armitage,.



"No creo que usted sea mentiroso, pero no creo que se pueda hacer una cosa de esas de poner una persona de monitor sin saber. Quiero que me lo muestre porque eso no se puede decir", respondió Dilian Toro.

Los máximos dirigentes del departamento se encontraron en un conversatorio realizado en el marco de la asamblea número 14 de la Unidad de Acción Vallecaucana, en el Club Colombia. Toro, en primera instancia, se refirió a la necesidad de avanzar para la construcción de obras de infraestructura en el deporte.

En ese momento, Armitage tomó la palabra: "Le contesto rápidamente porque me acabas de dar un 'papayazo' el macho. Me acabas de nombrar el deporte y esa es la parte que no te podía dar ni de vainas porque esa era tu fortaleza electoral. Era más fácil quitarle la tabla a un náufrago Lo digo y lo he dicho siempre. En la Alcaldía pasada, deportes era un fortín político. Tenían monitores que no sabían ni nadar. Nunca me olvido, iba uno a las comunas y uno le preguntaba a uno de ellos qué hacía allá y lo que respondía era: 'yo soy del grupo de Dilian'. Y decía que daba clases de natación, pero no se había bañado ni en Pance, no sabía nadar".

Gobernadora Dilian Francisca Toro y alcalde Maurice Armitage, en evento de la Unidad de Acción Vallecaucana. Foto: Archivo

Lo digo y lo he dicho siempre. En la Alcaldía pasada, deportes era un fortín político. Tenían monitores que no sabían ni nadar

"Mi pregunta era de obras de infraestructura", anotó Toro.



Pero Armitage siguió: "nunca se ha hecho tanto deporte en Cali como en estos años. Nos acaban de dar el premio como Capital Deportiva de América. Esa sido la lucha mía, despolitizar el deporte".



La gobernadora Toro respondió. "Pues hágalo, Alcalde. Si quiere yo le digo cuántas cosas ha politizado usted. Yo no me pongo a decir esas cosas. Usted ha sacado representantes a la Cámara, concejales, cómo así que no es político. Discúlpeme. Si usted me va a hablar bien, yo le hablo bien. Me respeta y yo lo respeto. Yo aquí no he venido a decir nada suyo, si quiere también le digo las cosas que he podido observar".

Pues hágalo, Alcalde. Si quiere yo le digo cuántas cosas ha politizado usted. Yo no me pongo a decir esas cosas

Toro anotó: "le dije del deporte de unas obras de infraestructura por regalías, que usted se reunió conmigo y que me puso al Secretario del Deporte para que me ayudara y se pusiera al tanto para hacer las obras. Eso fue lo que dije, no he dicho nada más. Yo quiero que eso no se quede así. Discúlpeme, no creo que usted sea mentiroso, pero no creo que puedan hacer una cosa de esas de poner una persona de monitor sin saber. Quiero que me lo muestre y me lo diga porque eso no se puede decir. Ese es el problema, el empresario cree que es el bueno y que los políticos somos malos. Ese es el gran problema de los vallecaucanos y es el gran problema de nuestra sociedad. Mientras que nosotros no creamos que yo tengo cosas buenas y tengo cosas malas, y las reconozco, y lo mismo usted tiene cosas buenas y malas. Usted es empresario y por eso no puede ser mejor que yo".

Ese es el problema, el empresario cree que es el bueno y que los políticos somos malos

Antes la polémica fue por la seguridad

A fines de octubre del año pasado, la polémica fue por la seguridad. "Acabo de salir de un consejo de seguridad, que se hace todos los jueves con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI. Analizamos qué pasa en Cali y les quiero decir, con orgullo, y en contra de lo que está diciendo la Gobernación, que Cali está en crisis y que hay que militarizar, que lo que estamos es trabajando en darle educación, en darle trabajo y oportunidades, en vez de pensar en militarizar. Y que se lo digan a la Gobernadora que no voy a permitir, desde hoy que respete mi trabajo, no voy a militarizar".



La Gobernadora, por Twitter, respondió: "Invito a Maurice Armitage a que baje la guardia y a que trabajemos de corazón en unidad. La mano dura guardémosla para aplicarla, juntos, contra los delincuentes. Los caleños también son vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en el Valle del Cauca. Para salvar vida no puede ser visto como 'politización' del tema: ni por los funcionarios, ni por la prensa ni por los particulares. Si un gobernante considera como una 'cocina', superpone su ego a la vida de los caleños".



CALI