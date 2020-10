El alcalde de Palmira se impuso una multa por publicidad electoral

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, pagó más de 1.300.000 pesos de una sanción por una valla de campaña electoral. Ahora radicará un proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal para que, por primera vez, en la ciudad se regularice la publicidad exterior.

En un video, el mandatario dijo que "hoy quiero contarles cómo un alcalde termina multándose a sí mismo.La historia comienza hace un año cuando la ciudad estaba fea por tanta publicidad electoral. Yo no quería poner avisos en postes porque creo que eso hace ver a Palmira como un pueblo".



"Acepté poner mil afiches con la condición de que si ganaba la alcaldía prohibiría ese tipo de publicidad.. Todos los canditados teníamos cinco días para retirar esos avisos, se encargó la tarea pero no se hizo bien y quedó uno colgando por allí, por lo que me multaron. Me tocó asumir la multa por violar la ley. La acabo de pagar, la ley es para todos”.



Escobar admitió que le ocurrió lo que pasa después de las campañas y jornadas electorales cuando en las ciudades queda publicidad política sin retirar de los espacios públicos.

Ver esta publicación en Instagram #NoMásContaminaciónVisual Una publicación compartida por Óscar Escobar (@soyoscarescobar) el 27 de Oct de 2020 a las 6:21 PDT

Escobar dijo que “por eso quiero contarles que para evitar que esto siga pasando vamos a enviar un proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal en el que exponemos los argumentos de por qué es importante regular la publicidad en exteriores y la importancia de que la ciudad se mantenga organizada y limpia”.



La meta es que haya orden y control de la publicidad exterior visual. También para definir las sanciones cuyos ingresos se usarán en inversión en la ciudad.



Hoy, el 92 por ciento de las vallas en Palmira no cuenta con autorización ni paga el impuesto por fijar publicidad en exteriores.



La Administración Municipal ha desmontado 102 vallas este año y se han impuesto 32 multas por invadir el espacio público, una de ellas la del mandatario.



Escobar se fue más allá al escribir: "Todavía hay pendones de políticos colgados en los postes de Palmira. Así que les pido que les tomen fotos y las publiquen, etiquetándonos a ellos y a mí, para ver quién los desinstala más rápido: si ellos o la @AlcaldiaPalmira".