¿Terminará el alcalde Jorge Iván Ospina su mandato, tras sanción de la Procuraduría?

“El alcalde de Santiago de Cali, médico Jorge Iván Ospina, terminará su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023, tal como se establece en la misma Constitución Política y en la ley”.



De esta manera, la directora jurídica de la alcaldía de Cali, María del Pilar Cano Sterling, aclara la situación del mandatario caleño, tras el fallo en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó por cuatro meses por presuntas irregularidades en la realización de la Feria de Cali virtual del 2020.



“Se trata de un fallo de primera instancia, el alcalde no ha tenido conocimiento de manera oficial que además se filtró por las redes”, añadió la jurista.

María del Pilar Cano Sterling Foto: Archivo particular

Cano Sterling indica que el paso a seguir es que el apoderado del alcalde Ospina “se notificarán y tendrán un plazo para interponer un recurso de apelación para que un superior de la procuradora disciplinaria que lo juzgó asuma el conocimiento del caso, lo cual significa que no alcanzará a pasar este año y que reitero, el alcalde termina su mandato”.



Sobre el proceso que podría durar la apelación fallo y que se produzca una nueva decisión, la jurídica de la Alcaldía considera que podría tardar al menos 45 días. Sin embargo, el tiempo podría variar.



“En el fallo que se filtra a través de redes sociales, se habla de los términos de la ley 1952 de 2019 modificada por la 2094 del 2021, si nos remitimos específicamente a esa normativa que el mismo fallo está citando, pues tendría un plazo de 10 días, conforme lo establece, creo que es el artículo 125G, para interponer el correspondiente recurso y después tendrá a quien vaya a desatar o conocer de la apelación en segunda instancia, en principio 45 días para sustanciar y resolver de manera definitiva”, finaliza la jurista.

'El fallo no está en firme': José Darwin Lenis

Cabe recordar que el organismo de control también sancionó al exsecretario de Cultura y actual secretario de Educación, José Darwin Lenis, con una inhabilidad por nueve años.

José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

A través de jun video en su cuenta de X, el funcionario explicó que sobre el fallo en primera instancia de la Procuraduría, es "que no está firme".



"Es extraño que se conozca primero por redes sociales y por medios de comunicación tratando de generar un daño mediático, un daño en la honorabilidad de un servidor como yo, que tiene 30 años de servicio educativo y nunca hemos tenido una mancha en nuestra hoja de vida", asegura Lenis Mejía.



Ante esta situación, el funcionario indicó que le pedirá a su apoderado organizar toda la comunicación de lo que fue la planeación y construcción de la Feria de Cali y de cómo se pudo desarrollar "beneficiando a tantos artistas que en medio de la pandemia los necesitaban".

En el coliseo El Pueblo, sin público y con las medidas de bioseguridad, se dio apertura a la 63 Feria de Cali con el Salsódromo ‘Maestra vida’. Foto: Alcaldía de Cali

"Esta feria recuerden que no ha tenido precedente anterior y que siempre pudimos desarrollarla para ayudar a la gente y para que tuvieran tranquilidad emocional. Pero además decirles que como servidor público siempre mi actual es en el marco de lo administrativo y jurídico", agrega.



Por último, considera: "Extraño que un órgano de control se deje tal vez presionar por asuntos políticos y trate de dañar el ejercicio de 30 años de un servidor público como en mi caso. Gracias a la ciudadanía que me ha expresado su respaldo, que me ha expresado su tranquilidad y que sabe que siempre actuamos".





JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

EL TIEMPO CASA EDITORIAL

CALI