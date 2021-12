El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, terció en la polémica que se desató por el rechazo de grupos feministas a la presentación del cantante J Balvin en el Superconcierto de la Feria de Cali.

(Lea en contexto: Colectivos de mujeres piden que J Balvin no se presente en Feria de Cali)



En declaraciones a la emisora Blu Radio, Ospina afirmó que "estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía, la responsabilidad la debe tener el público que conociendo el sexismo que existe en ese relato, no participe de un evento de esta característica".

El mejor castigo al cantante es no ir a verlo: alcalde de Cali sobre concierto de J Balvin --> https://t.co/BkXKcKELMZ #MañanasBLU pic.twitter.com/vC5RjzP7oT — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 7, 2021

Y es que mediante un derecho de petición a la Alcaldía de Cali, a Corfecali -entidad que organiza la Feria- y la empresa del evento, una docena de redes y organizaciones dicen que "a la Feria de la Reconciliación no pueden concurrir violencias machistas y racistas".



Agregaron que "los espectáculos públicos, sobre todo los realizados en escenarios que son patrimonio de toda una ciudad, no pueden tomarse a la ligera ni pueden ayudar a perpetuar violencias simbólicas”.



(Puede leer: Hermano de futbolista Germán Mera fue asesinado en un atraco en Cali)



El cantante antioqueño ha estado en el ojo del huracán por su canción y el video del tema 'Perra', los cuales generaron una gran polémica nacional e internacional, que terminó con el retiro del producto de YouTube y varias redes de reproducción, al considerarlo "lesivo a intereses de mujeres y de las comunidades afrodescendientes en el país”.



Los colectivos de mujeres le han pedido al Alcalde de Cali "la garantía de los derechos culturales de las mujeres y afrodescendientes, que son mayoría de la población en este territorio".

Más noticias de Colombia

¿Sin plan para el día de las velitas? Le recomendamos estas actividades

Los escándalos del futbolista Roger Martínez por paternidad responsable