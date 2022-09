El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que está siendo blanco de matoneo, luego del escándalo que se generó por un contrato de más de $ 215.000 millones, relacionado con el Centro de Control de Medida (medidores) o Centro Inteligente dentro de la gerencia de Energía de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

"Me llama mucho la atención que dicha visita (de la Procuraduría) se adelante en el marco de un matoneo que viene sufriendo el señor alcalde, producto de la situación que se presenta en Emcali, situación de la cual el alcalde no forma parte, por que el alcalde no contrata ni gestiona los procesos contractuales de la empresa", sostuvo el mandatario, luego de que el pasado lunes 26 de septiembre, la Procuraduría llevó a cabo una audiencia pública sobre dicho contrato.



Sobre el mismo hubo denuncias del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), así como de concejales Ana Erazo y Roberto Rodríguez, y de la excabildante Diana Rojas sobre presuntos sobrecostos en dicho contrato en Cali.



Los denunciantes han venido insistiendo en que dentro del contrato se fijaron adquisiciones de costosos equipos, como un televisor de 55 pulgadas y un video wall. Señalan que ambos superarían los $ 803 millones (el televisor, 43 millones, y el video wall, 760 millones).



A su vez, Ospina afirmó: "Hoy (el lunes 26 de septiembre) llegaron los camisas blancas a gritarme en el CAM, por supuesto que no estaba nadie del programa Todos y Todas a Estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios , ni nadie de los Parques para la Vida, ni ninguna organización popular. ¡Estaba la clásica arrogancia derrotada!".

Según la Procuraduría, se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali.



"La Procuraduría se pregunta por qué no se utilizaron modalidades de selección abiertas dado los bienes y servicios que se contrataron y solicita se entregue la información de experiencia e idoneidad de esta empresa", informan en la entidad, a través de un comunicado.



De acuerdo con el mismo estamento, entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos, de manera directa por un valor superior a los $ 2.8 billones.



"Se habrían celebrado contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución".



Este martes 27 de septiembre, Emcali convocó audiencia pública, también en el Centro Cultural, para informar alcances del contrato sobre los presuntos sobrecostos que generaron un escándalo y la renuncia de cuatro gerentes, entre ellos, el general, cargo que estuvo ocupado por Juan Diego Flórez.



