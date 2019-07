El aguacero que dejó en 'remojo' al coliseo Evangelista Mora en Cali

El coliseo Evangelista Mora no solo está siendo sometido a arreglos en la cubierta por cuenta del vendaval del 21 de marzo que dejó daños en la cubierta con filtraciones de agua, que terminaron por afectar la madera del piso.



Entre deportistas y entrenadores hay preocupación porque se deterioró la cancha usada por la Liga Vallecaucana de Baloncesto y que fue levantada para reemplazarla en su totalidad, como pasó parcialmente en el coliseo Mariano Ramos.

El subsecretario de Infraestructura Deportiva de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, Andrés Camilo Cervino, sostuvo que se avanza en la reparación por los daños del aguacero del 21 de marzo.



No obstante, manifestó que los arreglos en el coliseo Mariano Ramos son menores y el daño no fue total.



El funcionario aseguró que pese a las afectaciones en ambos escenarios, esta situación no ha impedido que es sigan siendo utilizados para entrenamientos y campeonatos. Añadió que prueba de ello son los festivales de baloncesto y minibaloncesto que se llevaron a cabo el 15 y el 16 de este mes, y los programados para el pasado fin de semana pasado.



“El compromiso de la administración del alcalde Maurice Armitage es mantener en buenas condiciones los escenarios para el uso de los deportistas y de la ciudadanía”, señaló Cervino.



“A ambos escenarios se les tuvo que retirar la madera de las canchas después de que el agua los afectó. Hicimos la reclamación a la aseguradora y con la venia de la misma retiramos las estructuras para que los espacios fueran utilizados, mientras se completa el arreglo de los techos y la recuperación de las canchas”, informó Cervino.

Así mismo, reiteró que los pisos del Evangelista Mora y del Mariano están hoy en perfectas condiciones.



Tienen demarcaciones para seguir prestando un servicio adecuado,

“Inclusive están siendo usados para entrenamientos de diferentes deportes como un festival deportivo”, sostuvo el funcionario.



Sobre el proceso de reclamación, Cervino expresó que está en curso y se espera que en julio estos arreglos, sobre todo, el piso del Evangelista ya estén culminados. “Damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía sobre esta situación y el uso que le pueden dar a los espacios deportivos en estos momentos”.



Agregó que los pisos del Evangelista Mora y Mariano Ramos son en baldosa, además de lisos y parejos para que los deportistas los usen en sus diferentes prácticas y disciplinas.



La Secretaría del Deporte y la Recreación también informó que desde que hubo la emergencia por el temporal a finales de marzo, se identificaron a tiempo las afectaciones, buscando no alterar cronogramas de actividades deportivas.



En ese entonces, hubo tejas del techo que se desprendieron y algunas quedaron colgando por lo que esta cubierta fue la prioridad en ese momento.



Cambios previos



Por los pasados Juegos Mudiales, el coliseo Evangelista Mora tuvo intervenciones que ascendieron a 1.391 millones de pesos. Coldeportes invirtió estos recursos.

Esas mejoras se hicieron para que el Evangelista Mora fuera sede entre ese 25 de julio y el 4 de agosto de 2013 de los deportes jujitsu, karate y wushu.



Para el fútbol de salón femenino, el Coliseo Evangelista Mora tuvo pocos cambios en su estructura, pues solamente se adecuaron las salas especiales para deportistas, y las áreas de prensa y de profesionales de la salud.



En 1992, la cubierta del Evangelista fue reemplazada por otra climatizada y liviana. Tenía una cubierta de vidrio que servía de acústica y fue retirada.

Para los I Juegos del Océano Pacífico, en 1995, el coliseo fue remodelado adentro y por fuera con los camerinos, las áreas de los baños públicos, zona para árbitros, enfermería y cafetería.



El año pasado, el Concejo de Cali dio una voz de alerta sobre el estado de algunos escenarios deportivos de la capital vallecaucana, entre ellos, el Evangelista. En esa época, la corporación señaló que la iluminación y el sistema eléctrico del coliseo, ubicado en la calle 5B5 entre carreras 34 y 36, tenían algunas fallas.



Desde 1954



El coliseo Evangelista Mora fue construido para los VII Juegos Atléticos Nacionales de 1954. También ha sido sede de torneos de nivel mundial, suramericanos, centroamericanos y panamericanos de disciplinas como baloncesto, judo, voleibol, hockey, lucha, entre otros.



Su estructura metálica era un hangar, traído desde Panamá por orden del presidente Gustavo Rojas Pinilla, el cual estaba destinado para la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Abarca un área de 3.586 metros cuadrados y tiene una capacidad para más de 3.300 espectadores.



El Evangelista posee una cancha alterna con su cubierta metálica.

De acuerdo con la Secretaría del Deporte de Cali, contiguo a esta instalación están las canchas de baloncesto, en cemento y descubiertas, que sirven para la enseñanza del deporte.



Entre la Casa del Deporte y el coliseo Evangelista están las instalaciones de la cancha de hockey y patinaje artístico, con medidas de 40 por 20 metros y una gradería para 120 personas.