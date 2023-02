Metrocali y GIT Masivo llegaron a un acuerdo, ante la crítica situación de la primera entidad. Inclusive, se hablaba de la liquidación de Metrocali, las partes involucradas no llegaban a un acuerdo.

Desde 2018 y 2019, la situación se volvió tensa, al punto de que GIT llevó un proceso legal a un tribunal de arbitramento, reclamando pagos de $ 185.000 millones.



ÚLTIMA HORA



Después de múltiples mesas de negociación, a las 10:30 PM del lunes 13 de febrero se llegó a un acuerdo con los acreedores en cabeza de GIT Masivo. pic.twitter.com/DDSU4Nr1yf — METROCALI MIO (@METROCALI) February 14, 2023

Ante esa obligación, Metrocali entró en ley de insolvencia o 550, además de que impulsó un plan de salvamento para modificar los contratos desde 2018, sobre todo, por el desfase tarifario, debido a que el pasajero paga hoy $ 2.700, pero transportarlo, según la Alcaldía, cuesta 5.400.



De acuerdo con el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz: "Después de múltiples mesas de negociación, a las 10:30 p. m.del lunes 13 de febrero se llegó a un acuerdo con los acreedores, en cabeza de GIT Masivo".

Queremos contarle a la ciudadanía que el ente gestor del #MIO firmó el acuerdo de reestructuración que permite al sistema posibilitar soluciones financieras y adelantar todas las acciones que permitan la sostenibilidad del masivo.@OscarOrtizCali pic.twitter.com/w1pHHHQOJi — METROCALI MIO (@METROCALI) February 14, 2023

Dijo que "se tiene el voto positivo de este y otros acreedores. El compromiso es estructurar un proyecto de acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema".



Metrocali informó que se pretende pagar este año, de una alguna manera el laudo que GIT Masivo ganó, dijo el funcionario.



"Adelantamos diferentes mesas técnicas hasta la noche durante los últimos cuatro meses finalmente el 13 de febrero se firma el acuerdo que nos permite establecer unas estrategias para garantizar una sostenibilidad", afirmó Ortiz,



"En el acuerdo figura, según el presidente de Metrocali, “el pago de acreencia laborales de primera clase y un abono de 10.000 millones a la quinta clase. Estos serán descontados de la firma final o del valor final".



Sostuvo que habrá tres reformas al acuerdo, una en mayo, otra en junio y en noviembre se hará la firma final.



Agregó que el proyecto de Acuerdo que cursa en el Concejo, el 180, para encontrar recursos (1,3 billones de pesos de sobretasa a la gasolina) para el MIO continuará con el impulso para lograr su aprobación final en el segundo y último debate.



El gerente de GTI Masivo, Gonzalo Cucalón, dijo que hay acuerdo que permite que el sistema siga funcionando y mejore. Sostuvo que habrá acompañamiento a Metrocali para tomar las mejores decisiones para la ciudad.



El MIO permanece en una sin salida desde hace ya casi 14 años, es una crisis por la cual, en la Alcaldía, Metrocali, concejales, gremios, académicos, veedores y ciudadanos han venido dando vueltas a diversas propuestas y acciones para sacarlo de su laberinto.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dijo al alcalde Jorge Iván Ospina: "El paso es arrancar con un pacto de todos los involucrados, incluyendo los operadores del masivo, donde cada uno resolvamos el tema, donde cada uno ponga de su parte".



"Hay una estructuración de lo que debe hacerse", agregó, manifestando que la Nación va a dar un 'espaldarazo' para que haya MIO por más tiempo, pero no aclaró si habrá recursos.



Reyes anotó que hay que vencer la informalidad, hacer eficiente el sistema y aliviar las deudas. "Cada operador tiene su percepción y el MIO, la suya (...) busquemos puntos de conciliación, qué es lo que los operadores reclaman, qué es lo que el MIO podría llegar a reconocer. Lleguemos a un acuerdo", afirmó el ministro Reyes.



El alto funcionario sostuvo, al igual que el Alcalde, la necesidad de frenar la informalidad para robustecer el MIO, en especial, en zonas del oriente, suroriente, centro y sur de la ciudad, donde los 'piratas' hacen su agosto, algunos con carros en mal estado y otros que los tienen en óptimas condiciones con plataformas digitales que no están reguladas y redes sociales. Resaltó también la necesidad del tren de cercanías que con el MIO es la apuesta del gobierno de Gustavo Petro.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000. Desde la pandemia y el paro, el sistema sigue de capa caída. No se superan los 300.000 usuarios diarios.



Ospina indicó que debe haber "una transición del MIO a un sistema inteligente que oriente el papel del recaudo, de los operadores, de las gualas (nombre de los camperos que prestan transporte en la empinada ladera del suroccidente caleño) e, inclusive, de los colectivos". Añadió que se deben renegociar contratos y tribunales, e incorporar capital y nuevos actores.



En el panorama del MIO existen 931 buses contractuales, de los cuales, 853 tienen certificados de operación. De este número, según Metrocali, se programan más de 650 para un Plan de Servicios de Operación (PSO). En la entidad aseguraron que los cuatro concesionarios no han venido colocando toda la flota en todos estos años de operación.



La Alcaldía busca que el Concejo apruebe en segundo debate el proyecto de Acuerdo 180 para liberar $ 1,3 billones de la sobretasa a la gasolina, con miras a salvar el MIO.



"Lo estamos adelantando para un modelo sostenible basado en la importancia del usuario", expresó el presidente de Metrocali.



Pero hay dudas de los cabildantes por las demandas de los operadores que podrían generar efectos en estos recursos.



“La decisión del Concejo en torno al proyecto de Acuerdo 180 con el que se adoptan herramientas financieras para el MIO es fundamental para mantener la operación de los buses articulados", dijo el concejal Carlos Andrés Arias. "Sin embargo, urge que tanto el gobierno distrital como los actuales concesionarios pongan sobre la mesa los escenarios que lleven a la reestructuración de los contratos y generar nuevas condiciones que favorezcan a los usuarios del sistema de transporte masivo”, expresó Arias.



El concejal Roberto Ortiz cuestionó que se entregue al alcalde Ospina, la facultad de pignorar la sobretasa a la gasolina, la cual, se prolongaría hasta 2045. Consideró que urge un modelo intermodal para el transporte público de pasajeros y un plan estratégico para la inversión de los recursos a trasladar al MIO.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, opinó: "Es clave dar mayor claridad sobre la distribución de los 1.3 billones de pesos que se planean recaudar a partir de la sobretasa a la gasolina entre las diferentes estrategias para la sostenibilidad del MIO".



Piensa que, en primer lugar, es necesario precisar el impacto de la compra de flota en el descargue de la tarifa en diferentes horizontes de tiempo. "Se mencionó sobre una reducción del 45 % en la tarifa por kilómetro", explicó la directiva.



"En línea con lo anterior, es importante dar claridad sobre los montos anuales del subsidio a la demanda (FESDE) que serían destinados a la operación mientras se reduce la brecha entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica. Por último, es necesario contar con una estimación sobre los recursos requeridos para conciliar con los operadores con los que se tienen disputas contractuales, así como para replantear los esquemas de retribución", agregó la directora Ulloa.



CALI