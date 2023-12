Video: tropas del Ejército permanecen en Aguaclara, el pueblo fantasma del Valle

Tropas de la Tercera Brigada recorren las calles del corregimiento Aguaclara, en Buenaventura, alrededor de 750 personas que corresponden a 150 familias, abandonaron sus territorios, de acuerdo con la Personería.

Así lo informó la Tercera Brigada. "Tropas de la Tercera Brigada junto a la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada Nacional permanecen desde anoche (desde la noche del 16 de diciembre) con la comunidad de Aguaclara y zonas aledañas, en Buenaventura, para ratificar el compromiso de protegerla. Hasta el momento no se registran alteraciones de orden público".



En el ministerio de Defensa señalaron: "Se encuentran desde anoche (16 de diciembre) con la comunidad de Aguaclara y zonas aledañas en Buenaventura, Valle del Cauca, con el propósito de ratificar el compromiso de protegerlos ante cualquier eventualidad".



En el Ministerio añadieron: "Hasta el momento no se registran alteraciones de orden público.Las tropas permanecerán en este centro poblado y desplegarán operaciones en profundidad para evitar el accionar criminal de los grupos armados organizados que delinquen en la zona".

Es que mientras en el casco urbano de Buenaventura, la alcaldía con la Diócesis de la ciudad puerto y el mismo Gobierno Nacional buscan mantener los compromisos entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ para que no se maten en entre sí en las calles, la zona rural se volvió un campo de guerra. Allí, las viviendas de algunos poblados son utilizadas como trincheras.

Este es el panorama del corregimiento Aguaclara, donde alrededor de 750 personas, agrupadas en 150 familias, tuvieron que salir huyendo, en un destierro obligado, debido a los enfrentamientos de tres días entre grupos armados, en este caso, el Eln y disidencias de las Farc del frente ‘Jaime Martínez’.

Zona de Buenaventura. Foto: Santiago Saldarriaga y Juan Pablo Rueda / Archivo El Tiempo

Vivían a 30 kilómetros de Buenaventura. Es por ello que el corregimiento es hoy un pueblo fantasma en esta zona del Litoral por el miedo a los grupos armados que se disputan a sangre y fuego este territorio.



Allí también hacen presencia la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘clan del Golfo’, todos porque el Pacífico es clave por las rutas para el traslado de drogas hacia Suramérica, Centroamérica y para llevarlas a Estados Unidos, así como para traficar armamento.



La voz de alerta la emitió el personero delegado para los Derechos Humanos en Buenaventura, José Luis Bernat.



Según el funcionario, Aguaclara está desolado. Ahora, los pocos moradores buscan dejar sus hogares, porque temen ser asesinados en las confrontaciones o ser confundidos de supuestos integrantes de un bando o de otro.



El personero delegado había pedido la presencia urgente del Ejército y de la Armada Nacional en la zona. No es la primera vez que se registra esta situación de desplazamientos masivos en zona rural de Buenaventura.

Soldados de la Armada colombiana. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / Archivo EL TIEMPO

En mayo de este 2023, también se lanzó la alerta por combates entre los ilegales. Desde comienzos de este 2023 hasta esa fecha se hablaba de unos 1.500 desplazados de esta zona de la costa del Pacífico, debido a los violentos. Así mismo, en ese entonces, en zona rural de la ciudad puerto, más de 680 pequeños estuvieron sin recibir clases por cuenta de los enfrentamientos entre disidentes de la Farc ‘Jaime Martínez’ y la ‘Segunda Marquetalia’.



El año pasado, 707 familias que sumaban alrededor de 2.000 personas de Bajo Calima salieron desplazadas hacia Cali. Estuvieron confinadas en sus propias casas por la presencia de grupos armados.



Es que la violencia en Buenaventura no ha cesado. Las dos bandas en el casco urbano, los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, siguen asesinándose, pero no en enfrentamientos, sino bajo la modalidad de homicidios selectivos, pese al pacto de no agresiones hasta el 4 de febrero.



Según la gobernación del Valle, entre enero y el pasado 27 de octubre hubo 99 homicidios en Buenaventura.



