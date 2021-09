Rectores de universidades públicas, inquietos por la ley de financiación

Hoy, en el hotel Spiwak en Cali, se realizará una sesión ampliada de trabajo con congresistas y rectores de universidades públicas con el fin de exponer pormenores del proyecto de ley que busca fortalecer las finanzas de las instituciones de formación superior pública.

“Van a participar congresistas y rectores de la región Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Caldas y todo el Suroccidente colombiano. El presidente del SUE, profesor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba; Fernando Noreña, coordinador de la comisión de vicerrectores y yo haremos la presentación y esperamos nutrir la propuesta en diálogo con congresistas pues muchos de ellos son expertos y conocen estas temáticas”, dijo el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, a la Agencia de Noticias Univalle.



En la reunión de hoy se hablará del acuerdo logrado con el Gobierno Nacional en el 2018 y sus resultados.



“El acuerdo logrado en 2018, cuyos compromisos se aplicarán hasta 2022 ha sido positivo en términos generales”, señaló el rector de Univalle.



La Agencia de Noticias Univalle recordó que ese acuerdo generó un modelo que ha aportado cuatro puntos más por encima de la inflación a la base presupuestal durante los últimos cuatro años y adicionalmente recursos para inversión superiores a 3 billones de pesos que han ayudado a equilibrar la situación financiera de las universidades.



“Sin embargo, la preocupación de todos los rectores de las universidades públicas es que ese acuerdo se acaba con el Gobierno Duque y volvería entonces a aplicarse la vieja Ley 30 que solo prevé aumento de recursos con base en la inflación anual y los demás recursos de inversión ofrecidos estos años por el Gobierno Nacional ya no estarán”, explicó Varela



Ante esta situación, el Sistema Universitario Estatal (SUE) y con el apoyo de la comisión de vicerrectores administrativos y financieros, se ha preparado un proyecto de ley, para el cual se ha estudiado a fondo el tema y se revisaron las múltiples opciones de financiación para las universidades.



“Hicimos un proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y que plantea básicamente que se garanticen recursos para las universidades públicas con una destinación de recursos que se incremente anualmente varios puntos por encima de la inflación y se puedan emprender así una serie de tareas que permitirán la ampliación de coberturas, mejorar la calidad de la formación, ampliar la planta docente, el nombramiento de empleados y el fortalecimiento de las universidades al menos en un horizonte de 20 años”, indicó Varela.



Según la Agencia de Noticias Univalle, el proyecto de ley ha sido consensuado entre los rectores y se pudieron superar algunas diferencias entre las universidades pequeñas y grandes. “Nosotros aspiramos a que tanto el Gobierno -Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda- así como los congresistas -sobre todo las bancadas de las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta- comprendan que esta es una muy buena propuesta que dará continuidad al acuerdo que se hizo con el Presidente Duque y que nos da una garantía de estabilidad financiera para ampliar cobertura", expuso el rector de Univalle.



En el proyecto de ley -dice Univalle- se tiene previsto que para el 2030, las 33 universidades publicas puedan ampliar 180 mil cupos y poder elevar los indicadores de planta docente y el de doctores, garantizando sostenibilidad en términos de calidad educativa aprovechando que se ha logrado un importante nivel de acreditación.

"Básicamente, buscamos lograr el compromiso de todas las bancadas: sin partido de izquierda, centro y derecha, para apoyar una ley que resuelva el problema estructural de financiamiento de las universidades públicas colombianas, que además es lo que puede garantizar un crecimiento significativo del tamaño de la matrícula en la educación superior que -como todos los estudios lo indican- debe darse por parte del sector público", sostuvo Barrios.



En la discusión de este asunto se ha subrayado que no se trata de una ley contra el sector privado, que tiene sus propios mecanismos de financiación. “Ellos, con la pandemia, en buena medida han tenido una crisis y tienen algunas compensaciones que nosotros no discutimos, tales como el crédito subsidiado del Icetex. Esos son reclamos validos de las universidades privadas, pero no son nuestro asunto”, precisó barrios.



El objetivo principal -puntualizó Barrios a Univalle- es lograr mejorar la asignación presupuestal del nivel central del Estado y establecer un mejor modelo de funcionamiento del esquema de financiación de las universidades públicas.



Acerca de la premura para discutir el proyecto de ley en el Congreso, el rector de Univalle dijo que "sabemos que esta legislatura ya va avanzada, pero nos interesa socializar y ambientar el proyecto de ley. El próximo año habrá nuevos congresistas y repetirán algunos de los actuales. También los partidos políticos y las coaliciones van a enfrentarse por la presidencia y ellos son actores muy importantes, pero no queremos llegar sobre la coyuntura de las elecciones, sino anticiparnos y desde ahora mismo -desde septiembre a diciembre- impulsar una ambientación que permita que este tema de la propuesta de ley financiera para la educación superior pública sea un consenso".

