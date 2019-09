Dignidad para lo público y educación, temas de candidatos en Cali

La agenda política de Cali está movida por apuestas por una educación de calidad, los planes anticorrupción, la exportación de industrias culturales, entre otros.

El servidor público debe ser tratado con dignidad

El servidor público y el trato que este recibe es un eje central en la campaña del candidato Alejandro Eder, quien en una reciente toma protesta al CAM, expresó que no es posible que los colaboradores del sector público reciban un mal trato.



Eder expresó “no puede seguir este cuento que las personas trabajen con un padrino político que los extorsiona por votos o plata. Vamos a dignificar lo que es trabajador público, vamos a dignificar lo que es trabajar por la ciudadanía”. A esto, el candidato agrego que reúne esfuerzos para hacer una política limpia desde los contratos y puestos de trabajo en el sector, “los que trabajan bien van a seguir con nosotros, porque no estamos negociando puestos ni contratos con nadie, estamos haciendo una política limpia” preciso el aspirante a la alcaldía.



Por su parte, dentro de su plan de gobierno se consigna incentivos a los servidores públicos por transportarse en bicicleta, fomentando la integración operacional y tarifaria del MIO, con el sistema de bicicletas públicas.

Vamos a trabajar para que los servidores públicos seamos tratados con respeto. Queremos tener espacios dignos para hacer nuestro trabajo y gozar de estabilidad laboral, sin condicionarla a un apoyo electoral o a la decisión de un jefe político. #AvancemosConEder pic.twitter.com/FGcZ9asrZ0 — Alejandro Eder (@alejoeder) September 5, 2019

Apuesta a la educación de Calidad

En uno de los debates en los que ha participado el candidato a la alcaldía Jorge Iván Ospina, ha dejado claro que la educación de calidad es su prioridad; el aspirante a mandatario ha expresado en varias ocasiones que “tenemos que comprender que si el futuro no pertenece por entero a la educación y el conocimiento será un futuro incierto”.



El candidato dijo que “necesitamos mejorar sí o sí la calidad educativa, no podemos continuar con una calidad educativa precaria, pero para ello necesitamos hacer un gran acuerdo entre sociedad, Estado, familia e instituciones educativas, pero adicionalmente necesitamos incorporar nuestros jóvenes en la Universidad”.



También Ospina expresó que no puede ser que haya tantas personas con ganas de estudiar y con gran cantidad de limitaciones para ingresar, por ello, habló de un fondo de becas que posibilite ampliar la cobertura, tanto en universidades públicas como privadas. “Tenemos que ponernos de acuerdo entre Nación, Departamento y Ciudad para construir la Universidad del Oriente” precisó el candidato.

Jorge Iván Ospina en debate hablando sobre sus propuestas en educación. Foto: Jorge Iván Ospina

Las adhesiones a las campañas

Las adhesiones mueve la actividad electoral. El candidato Roberto Ortiz ha calificado como “la más importante” la adhesión de entidades dedicadas a la educación.



La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Asoincoe) participa en el Servicio Educativo Contratado en Santiago de Cali, ante la Secretaria de Educación Municipa ly desde el mes de agosto ha afirmado su compromiso a la candidatura de Ortiz a la Alcaldía. Durante la ocasión el candidato expresó “hoy he recibido una de más importantes en mi campaña a la Alcaldía de nuestra ciudad”.

Roberto Ortiz en su adhesión a la campaña Foto: Roberto Ortiz

Cali debe exportar las industrias culturales

Para el candidato Alexander Durán, la esencia de Cali como Distrito Especial es la internacionalización, por ello, asegura que es necesario exportar las industrias culturales y artísticas a todo el mundo; “me sueño haciendo un salsodromo en Nueva York o Miami, me sueño que nuestros artistas vayan a representarnos como empresa, pensando en una cadena productiva de nuestros artistas, no solamente música y baile sino también aquellos que hacen pintura, diseño y otras actividades” preciso Durán.



Así mismo, el candidato resaltó que se debe impulsar la misión de los Estudios Takeshima, donados por el gobierno japonés, que cumplen la función de apoyar las producciones y manifestaciones culturales y artísticas que tengan que ver como forma de expresión los medios audiovisuales y sonoros, en particular las comunidades musicales del Valle y el Litoral Pacífico.

Las medidas a tomar para derribar la corrupción

El candidato a la alcaldía Gustavo Prado afirma constantemente su lucha en contra de la corrupción.



En su plan de gobierno, el abogado Prado consigna algunas medidas que tomará en el caso de posicionarse como Alcalde de Cali, entre ellas se encuentran acciones en contra de procesos jurídicos no legales, “contrataré con la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, la defensa jurídica de los intereses del Municipio, no más arreglos bajo la mesa en los procesos jurídicos en contra del Municipio”.



Así mismo, el candidato asegura que creará la Alta Consejería contra la corrupción, la cual se encargará de la vigilancia de la conducta del servidor público.





