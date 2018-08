Ecuador pidió circular roja para promotora de paseo en 'narcobus'

El jueves a Claudia Ximena Orozca, la promotora del 'narcobus' accidentado en Ecuador, le fue notificado que no había una orden de captura en su contra en Colombia. Pero este viernes se conoció que las autoridades ecuatorianas solicitan su detención para que responda en ese país.

La petición de las autoridades ecuatorianas fue elevada hoy oficialmente a partir de circular roja a la Interpol contra Claudia Ximena Orozco, considerada la organizadora del viaje del bus que se accidentó en la madrugada del 14 de agosto a pocos minutos de Quito y que venía cargado de droga.



El proceso contra la mujer se relacionaría con el delito de tráfico de sustancias psicotrópicas, que contempla una pena entre 10 y 13 años.



Un documento dice que el agente Fiscal ofició a la Interpol de la Policía Nacional de Ecuador para que se publique la notificación roja y se proceda con la localización y detención de la colombiana. Y así luego de esto pueda quedar a órdenes de esa autoridad hasta que se resuelva su situación jurídica.



El jueves, Claudia Ximena Orozco llegó hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el centro de Cali, pero le indicaron que no se disponía de una orden de captura en su contra.

#TuMundoHoy Claudia Jimena Orozco, la mujer que firmó el contrato del narcobus siniestrado en Ecuador y que es señalada por los familiares de las víctimas como la organizadora del viaje, se entregó a la @FiscaliaCol. Horas después quedó en libertad. pic.twitter.com/rRefhwAC9e — Canal Citytv (@Citytv) 31 de agosto de 2018

Antes, en una rueda de prensa, contó que el año pasado una señora a la que vendía unos productos le dijo que si quería ir a uno de esos viajes gratis. Esta mujer era Carmelina Hidrobo, quien la contrató como guía turística a cambio de un pago de dos millones de pesos.



Según su relato, cuando preguntó por qué regalaban esos paseos le respondieron que era para lavar el dinero de un político. "No tenía empleo y soy madre cabeza de un hogar con dos hijos".



Orozco dice que era el tercer viaje pero que fue en este último cuando se enteró que había droga. El bus no tomó la ruta por la carretera Panamericana, sino que se desvió antes de Popayán y llegó hasta el Huila. En esa espera larga de cinco días y bajo el consumo de licor, el conductor le contó que el carro estaba cargado, pero no le dijo de qué droga.



La mujer dice que le preguntó a Hidrobo, quien se lo confirmó y le aseguró que no pasaría nada. "Solo ella, el conductor y un señor Germán sabían lo que estaba pasando. Yo no les dije a los pasajeros qué pasaba pero les dije que les darían los pasajes si querían volver a Cali".



Carmelina Hidrobo falleció en el accidente. El bus era escoltado por un carro blanco, en el que se desplazaba David Santofimio, detenido el 23 de agosto en Florencia (Caquetá). "Yo solo conocía a la señora Carmelina, a él solo lo vi en ese viaje". La Fiscalía detuvo a seis integrantes de la red en Ibagué (Tolima).



