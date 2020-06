Cali soporta crisis por covid-19, pero está mejor que resto del país

“Las noticias en macroeconomía no son buenas para Cali, son muy complejas porque, entre otras cosas, no sabemos cuándo terminará la pandemia. Todavía hay unos sectores que no están abiertos y mucha restricción al comercio y productividad. Tendremos que esperar si quiera un mes más para saber la real situación, pero en este momento es muy difícil y compleja”.

Con estas palabras el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, Argemiro Cortés, advirtió sobre el impacto en la economía de la pandemia teniendo en cuenta los datos del primer trimestre que analizó el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) de la Universidad Javeriana Cali. El Imae es una herramienta que le toma el pulso a la economía caleña.



Según Lya Paola Sierra, investigadora del departamento de Economía de la Javeriana, Cali creció un poco por encima del nivel nacional en el primer trimestre. “Si bien es cierto que crece 0.8%, que es muy cercano a cero, la realidad es que el dato del crecimiento de Colombia es 0.4%. Cali está un poquito por encima. El dato del primer trimestre estuvo marcado por la caída abrupta de marzo debido a la cuarentena, pero Cali venía en un proceso de aceleración económica en el cual en el 2019 mostró crecimiento de aproximadamente el 3%”, explicó.



Los sectores que más sintieron la desaceleración económica fueron el de la construcción, que tuvo un caída de 43,5%, y el del turismo, en el que la ocupación hotelera decreció 19,7%. Expertos hablan de 160.00 empleos menos.



“Por otro lado, algunos sectores que jalonaron la economía fueron el público, con crecimiento de aproximadamente 7%, y el sector financiero. Por ejemplo, los depósitos de ahorros crecieron un 21,4% en el primer trimestre, lo que significa que todavía hay un poco de capacidad de ahorro por parte de los caleños”, indicó Sierra.



La expectativa se concentra en los datos que se esperan del segundo trimestre. “Aunque vemos en el primer trimestre un proceso de desaceleración que empieza en marzo, los mayores impactos estarán en abril; pero a partir de éste mes la economía de Cali también empezó a reactivarse con medidas de flexibilización de la cuarentena. Esto nos deja ver que, en la medida en que haya flexibilización, el choque será temporal”, dijo Sierra.



Carlos Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el impacto generado por la crisis de la pandemia ha sido menor en términos económicos en Cali que en otras ciudades. La actividad manufacturera se ha visto menos impactada en términos negativos debido a la operación de varias de las empresas relacionadas con los principales clústers de la región”.



Para favorecer la liquidez de las empresas Bancoldex y Gobernación crearon la línea especial de crédito ‘Valle del Cauca’ con un cupo total de $65.100 millones, dirigidos a micros, pequeñas y medianas empresas.



