Joven herido a bala durante toque de queda podría quedar cuadraplégico

Bajo el riesgo de perder la movilidad de sus piernas, un joven diseñador herido durante el toque de queda del jueves pasado en Cali permanece bajo cuidado médico intensivo en un centro asistencial de la ciudad. Los allegados piden apoyo para clarificar cómo se presentó el disparo que le alcanzó en su espalda.

La primera versión de los hechos entregada por allegados indica que Duván Villegas, de 27 años, informó en la noche del jueves que regresaría en bicicleta a su casa en el norte de la ciudad.



Paola Zapata, la esposa, cuenta que Villegas se fue en la tarde de ese 21 de noviembre a una de las manifestaciones. Luego fue a la casa de los abuelos y de la mamá. "Él me mandó un audio, por celular, a las 6:35 de la tarde y me dice que que va por la bicicleta y que ya llega a la casa. Pero no llegó por la bicicleta. Fue herido cerca del sector de El Terminalito'", dijo la mujer.



Los incidentes, de los que se espera recoger información, ocurrieron entre las 7:00 y 7:30 de la noche cuando estaba en vigencia el toque de queda, debajo del puente del Comercio.



El joven recibió un impacto en la espalda que le afectó la columna, un pulmón y el hígado.



Allegados dicen que fueron personas que lo encontraron tirado en la calle quienes llevaron al diseñador a la clínica Sebastián de Belalcázar.

Familiares del joven señalaron que el disparo habría sido accionado por una patrullera de Policía.



Villegas es padre de un niño, de 7 años, y de otro de apenas siete meses de nacido.



El coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que se investiga lo ocurrido y que la Fiscalía se encuentra adelantando el proceso investigativo.



