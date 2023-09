El desarrollo de las obras que se adelantan en el puente de Juanchito, que conecta a Cali con Candelaria, fue el motivo de una acalorada discusión en X (antiguo Twitter) entre la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y el candidato a la Gobernación, Tulio Gómez.



Durante el cruce de mensajes, ambos se hicieron acusaciones y cuestionaron gestiones y campañas políticas.



(También lea: Sancionan al exsecretario de Cultura por irregularidades en la Feria de Cali virtual)

La discusión habría empezado por una declaración que el máximo accionista del América de Cali le hizo a la emisora Tropicana, en la que señalaba a la mandataria de haber pagado coimas para las obras en el puente de Juanchito.



“Señor Tulio Gómez, no voy aceptar que una persona desesperada, porque su proyecto político naufraga sin pena ni gloria, venga a calumniar y a mentir. Es muy grave la insinuación que hizo en la emisora Tropicana, donde afirmó que en el Puente de Juanchito hubo pago de coimas. Señor Gómez Giraldo; espero que tenga las pruebas listas, porque le voy a exigir que las lleve a la justicia o se retracte”, publicó Roldán Pizarro.

Sr @tulioagomez no voy aceptar que una persona desesperada, porque su proyecto político naufraga sin pena ni gloria, venga a calumniar y a mentir.



Es muy grave la insinuación que hizo en la emisora Tropicana, donde afirmó que en el Puente de Juanchito hubo pago de coimas.… — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) September 1, 2023

A través de un hilo, prosiguió con el mensaje: “Sr. Tulio Gómez, yo no esperaba de usted que terminara como un politiquero cualquiera inventando escándalos para buscar votos, le reitero, muestre las pruebas, o se retracta y si no es así; lo espero en el juzgado”.



Gómez Giraldo respondió: “Clara Luz Roldán, lo de politiquero se los dejo a ustedes que llevan 8 años en el poder y quieren más. Mi compromiso es con mi Valle del Cauca y su gente. ¿#ExperienciayAutoridad para engañar?”.

@ClaraLuzRoldan Y lo de politiquero se los dejo a ustedes que llevan 8 años en el poder y quieren más.

Mi compromiso es con mi Valle del Cauca y su gente.



¿#ExperienciayAutoridad para engañar? — Tulio Gómez (@tulioagomez) September 1, 2023

La mandataria arremetió y cuestionó la lucha contra la corrupción que adelanta el candidato.



Don Tulio respondió: “Con mis impuestos he pagado su salario, con su trabajo ni siquiera puedo llegar a tiempo a Candelaria. Y déjeme decirle el único lote que me preocupa Dra. Clara Luz Roldán, es este lote gigante y lleno de esperanza que es el Valle del Cauca”.



Esta publicación la acompañó con datos y cifras sobre el puente.



(Además: Futbolista que murió en intento de hurto a un policía había hecho pasantía en Brasil)



Además, aclaró que no le consta que Roldán haya pagado coimas, pero dice que se lo deja “a sus conciencia y posibles cómplices”.



En este cruce de mensajes de acusaciones y discusiones también intervinieron Camilo Murcia, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, así como la gerente de Indervalle, Dayra Faisury Dorado. También publicó el congresista Duvalier Sánchez, quien en otras ocasiones se había enfrentado con la mandataria departamental.



Ante este panorama, Tulio Gómez convocó a una rueda de prensa este sábado 2 de septiembre, para abordar este tema y otros.

Más contenido de Colombia

CALI