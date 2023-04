La madre de una joven de 16 años clama entre lágrimas para que las autoridades le ayuden a encontrarla.



La adolescente estaba con su familia, cuyos miembros son oriundos de Tuluá, en un paseo, el pasado fin de semana, en Tolima, donde fue arrastrada por aguas del río Yuca.



La familia se encontraba en la zona rural del corregimiento Santa Isabel, de Tolima.



Ana Sofía Alarcón. Foto: Archivo particular

"Se encuentra desaparecida desde el sábado, en la vereda El Coroto, no tenemos apoyo en este momento. Solo de la Defensa Civil. Necesito encontrar a mi hija, que lo hagan viral, se los pido por favor", ruega la señora en una mensaje difundido por la emisora vallecaucana La Voz de los Robles.



La señora es Luz Adriana Tangarife y su hija desaparecida es Ana Sofía Alarcón.



"Necesitamos que nos ayuden, porque no tenemos apoyo para encontrar mi hija. Que me ayuden, solamente necesito apoyo", insistió la preocupada madre.



Unidades de la Defensa Civil mantienen día y noche las labores de búsqueda. "Hemos realizado recorridos y barridos permanentes en este afluente que tiene zonas de difícil acceso, pero no ha sido posible encontrar o rescatar a la menor de edad", dijo el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en Tolima.

Luz Adriana Tangarife ruega a las autoridades por ayuda para hallar a su hija desaparecida. Foto: De video

La niña estudia en un colegio de Tuluá, donde reside, y viajó al municipio de Santa Isabel en plan de vacaciones FACEBOOK

"La niña estudia en un colegio de Tuluá, donde reside, y viajó al municipio de Santa Isabel en plan de vacaciones", afirmaron sus familiares, y agregaron que "ella se resbaló e infortunadamente cayó al río La Yuca".



La Defensa Civil señaló que, de manera permanente, la búsqueda también se ha realizado en aguas del Río Recio pero los trabajos han sido infructuosos.



"De la búsqueda hacen parte voluntarios de Santa Isabel y Venadillo, pero las cosas no son fáciles debido a que el río tiene cañones de acceso complicado para los rescatistas", concluyó el mayor Vélez.



CAROLINA BOHÓRQUEZ Y FABIO ARENAS

EL TIEMPO - CALI E IBAGUÉ