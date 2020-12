Comerciantes de Caquetá estuvieron retenidos por disidencias de Farc

Los comerciantes identificados como Edwin Alejandro Carvajal de 24 años y Hernando Obando Tavera de 34, que salieron desde Cali hacia Florencia, Caquetá, y que fueron reportados como desaparecidos cuando transitaban por el departamento del Cauca, aparecieron este jueves. Afirmaron haber sido retenidos por disidencias de las Farc.

“Gracias a Dios caímos en manos de las Farc-EP, que es una organización supremamente respetuosa de los derechos humanos, una organización que no nos ultrajó y no nos maltrató. Que por sus protocolos tan estrictos de seguridad se tomaron las medidas de retenernos a la fuerza, pero que gracias a Dios y a la información que se logró investigar -porque tienen mucha gente en inteligencia- se logró definir que en realidad nosotros éramos unos comerciantes y que la historia que nosotros les habíamos planteado de la confusión de porqué paramos por acá era real y era verdad”, explicó Alejandro Carvajal, una de las víctimas.



Los jóvenes habían viajado al departamento del Valle del Cauca a comprar mercancías y conseguir proveedores. Luego de pasar por Jamundí, familiares perdieron su rastro.



Los dos ciudadanos eran buscados por las autoridades luego de que allegados denunciaran su desaparición el pasado viernes pasado. Ambos se movilizaban en un particular tipo campero de placas BTH 897 de color gris plateado con vidrios polarizados.



Los dos comerciantes, a bordo de su vehículo, grabaron un video para reportar que se encontraban en buen estado de salud y que fueron bien tratados. En el video cuentan que en la zona donde fueron retenidos hacen presencia grupos subversivos como las Farc-Ep y otros.



Recientemente en el municipio de Sucre, sur del Cauca, hubo una marcha tras un año de la desaparición de los líderes Carlos Felipe Adarme y Marco Tulio Cortés.



Los hombres fueron vistos por última vez el pasado 23 de noviembre en el Bordo, Patía, cuando según testigos, uniformados los retuvieron, y luego de esposarlos y subirlos a una patrulla los cambiaron a un vehículo desconocido.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán