Durante dos días estará cerrado el Palacio de Justicia de Cali

La Dirección Seccional de Administración Judicial anunció que por dos días el Palacio de Justicia de Cali estará cerrado, luego de la tragedia que se registró en la tarde del pasado miércoles y que cobró la vida de dos personas al desprenderse un ascensor desde el sexto piso hasta el sótano.

Mientras la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores revisa y se investiga qué pasó con este ascensor que transportaba personal visitante, no habrá servicio en el Palacio. Será el Consejo Superior de la Judicatura el que determine si se cambiarán o no estos equipos.



Ayer mismo, Asonal Judicial, en carta enviada a la directora de la Seccional de Administración Judicial, Clara Inés Ramírez, le había pedido suspender el servicio de todos los ascensores del Palacio hasta tanto no se revisaran y se garantizara su pleno funcionamiento.



Asonal denunció que estos ascensores venían con problemas, que no era la primera vez que se reportaban personas atrapadas. Incluso, personas que abordaron minutos antes el ascensor que se descolgó, denunciaron que ya se había descolgado dos pisos y que advirtieron sobre la situación al personal de seguridad del Palacio.



Sin embargo, no se clausuró y ocurrió la tragedia que cobró la vida de dos personas y dejó a cuatro con heridas muy graves.