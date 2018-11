Dudas de gremios por proyecto de cobro de parqueos en Cali

No solo los concejales de la Comisión de Presupuesto del Concejo de Cali tienen dudas sobre el cobro de parqueos en vía pública y en parqueaderos, recursos que el municipio pretende trasladar al MIO, como lo propuso la Alcaldía en el proyecto de Acuerdo 088 que está siendo evaluado por los cabildantes.

Voceros de gremios como la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), con 134 agremiados en todo el país, de los cuales 34, corresponden al Valle del Cauca, y la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión (Asonod) manifestaron estar preocupados por esta iniciativa.



Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, y Alejandro Vásquez, presidente de Asonod, coincidieron en que este proyecto de tanto impacto en el bolsillo de los caleños y demás ciudadanos radicados en la capital del Valle “no puede hacerse a espaldas de la comunidad ni de los gremios mismos”.



En el caso del director de Acecolombia, señaló su preocupación en el cobro que podría pagar un usuario de un parqueadero por más de 4.000 pesos, teniendo en cuenta que se haría un cobro adicional por hora de entre 1.000 y 1.800 pesos. Considera que de ser aprobadas estas tarifas se desincentivaría el uso de los parqueaderos en establecimientos como centros comerciales y agravaría la ocupación irregular del espacio público, en andenes y calles.



Teme, al igual que el presidente de Asonod, estamento con 100 locales afiliados, que se estimule la informalidad del parqueo. “No perseguimos el desarrollo, pero necesitamos encontrar proyectos que permitan a la ciudad hacer buen uso del espacio público”, dijo el presidente Vásquez. Tiene inquietud en que de no encontrar la fórmula contra el estacionamiento anómalo, se generen ‘mafias’ en torno al cobro del parqueo en las calles.



Comprenden que el municipio busca recursos para el MIO, pero Vásquez considera que “esa obsesión por el MIO los ha desenfocado”.



Brany Prado, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), en el Valle, dijo que no conoce el proyecto para decir si está de acuerdo o no. Sin embargo, “de igual forma considero vital la socialización del mismo para que no existan sectores en contra sino que se pueda construir algo que beneficie a la movilidad, a la ciudad y no afecte al comercio que es el que aporta crecimiento y desarrollo a la ciudad”.



Esperan reunirse con delegados de Fenalco para sentar una postura común ante el Concejo.



La Secretaría de Movilidad de Cali indicó que el proyecto de las tarifas es un tema que le concierne a la ciudad y de allí la importancia de su estudio en el Concejo. Añadió que esta propuesta cuenta con los debidos soportes y estudios técnicos.



CALI