Las dudas que deja la explosión en edificio de la Fiscalía en Cali

Hasta la capital del Valle fue desplazado personal especializado de la Fiscalía desde Bogotá para avanzar en las investigaciones que permitan determinar el origen y las consecuencias de las tres explosiones que se presentaron en el segundo piso de la Fiscalía de Cali.

Las explosiones ocurridas el pasado viernes a las 11:57 a.m. causaron pánico en el centro de la ciudad y dejaron cinco personas afectadas, unas por inhalación de humo, otras por pánico y una más por una herida con esquirlas.



En ese piso el CTI almacena material probatorio y lo que estalló fue material de guerra. Vía twitter, el ministro de Defensa, Guillermo Botero dijo que “la versión entregada por los Bomberos de Colombia indica que un corto circuito habría originado que un aparato explosivo se activara”.



No obstante, los bomberos de la ciudad indicaron que no habían entregado datos sobre las causas de estas explosiones a ninguna organismo del Gobierno.



De hecho, los bomberos nunca entraron a la edificación de 15 pisos ubicado a un costado de la sede de la gobernación del Valle, todo el humo lo sofocaron desde afuera. Fue personal técnico de antiexplosivos de la Policía y la Fiscalía los que se encargaron de la inspección y la verificación del lugar.



Los bomberos aseguraron que en estos casos ellos no se encargaron de la investigación, y que todo el proceso está en manos de la Fiscalía. Al sitio se despacharon ese viernes tres máquinas extintoras y una de alturas, y dos ambulancias, más 40 unidades de los Bomberos. Solo ingresó uno de ellos al final para verificar solo que no quedaran puntos calientes.



Por otro lado, el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, informó que "hemos descartado un atentado, se trató de una explosión accidental por mala manipulación de elementos incautados”.

"Lo sucedido en la Fiscalía es consecuencia de un acto de negligencia de los funcionarios encargados de la custodia de materiales inflamables utilizados como evidencias en ciertos casos judiciales los cuales deben retirarse del edificio concluidas las audiencias respectivas y en ningún caso almacenarse como viene sucediendo, poniendo en riesgo la integridad de quienes allí laboran, de los usuarios y los abogados que asisten a diligencias”, señalaron los veedores ciudadanos, Betty de Borrero y Pablo Borrero.

Lo sucedido en la Fiscalía es consecuencia de un acto de negligencia de los funcionarios encargados de la custodia de materiales inflamables utilizados como evidencias en ciertos casos

Para los Bomberos, el CTI deberá reconsiderar el sitio para almacenar su material probatorio, si se trata de material de guerra deberá estar en un búnker y no en una bodega, y con las condiciones climáticas adecuadas, que la temperatura no vaya a alterar su composición y no pueden haber toma corrientes a su alrededor.





