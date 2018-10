Dudas sobre abuso sexual a bebé de 11 meses que murió en Buenaventura

La muerte de una niña de 11 meses en Buenaventura que el viernes pasado ingresó inicialmente al hospital público Luis Ablanque de la Plata y luego fue remitida a la clínica Santa Sofía del Pacífico desencadenó una serie de dudas. Aunque médicos de la clínica Santa Sofía habían señalado que el cuerpo de la pequeña había mostrado tenía señales de haber sido abusada sexualmente, la Fiscalía tiene dudas.



Según fuentes de la Fiscalía, la necropsia que el martes informó el Instituto Nacional de Medicina Legal sostiene que la muerte de la niña no fue violenta y que fue una muerte natural. "Lo que se hace en la investigación que se está adelantando es buscar la causa de la muerte", informaron en la Fiscalía.

Así mismo, el parte de Medicina Legal también descartó que la pequeña hubiera sufrido algún daño en un intestino o una peritonitis que es una infección abdominal.

No obstante, de acuerdo con la Fiscalía, la zona íntima de la niña tenía unas escoriaciones, pero hasta tanto no se culmine la investigación no se puede determinar en este momento si esta irritación en la piel obedecería a una presunta violación. "Eso todavía no es claro y es lo que la Fiscalía investiga".



La Fiscalía también informó que habló con ambos padres de la niña, quienes no viven juntos y quienes se mostraron sorprendidos, como también lo dijo Martha Valencia, directora médica de la Clínica Santa Sofía, cuando se hablaba de un posible desgarro en el cuerpo de la menor. Sin embargo, la Fiscalía reiteró que acogiéndose al dictamen de Medicina Legal no se plantea algún desgarro como tal, aunque uno de los diagnósticos médicos en la clínica se relacionó con que la parte equimótica habría estado totalmente morada.

Las primeras versiones indican que los padres aseguran no comprender lo sucedido y alegan que la pequeña estuvo, hace poco, enferma por una gripa. De hecho, de acuerdo con lo que la Fiscalía conoció al hablar con la mamá y el papá de la bebé, la niña venía presentando desde mediados de septiembre un cuadro respiratorio complicado y el viernes en la tarde tuvo fiebre. Por eso fue llevada al hospital público Luis Ablanque de la Plata. Luego fue remitida a la clínica Santa Sofía, porque el hospital público tiene carencias en servicios.



En la noche del viernes ocurrió el deceso de la bebé.



La Fiscalía añadió que la niña ha estado bajo el cuidado de la mamá y de unos tíos. Pero con toda esta serie de dudas hasta el abuelo de la menor también se pronunció indignado porque había recibido señalamientos y hasta ahora, como lo reiteró la Fiscalía, no se ha comprobado abuso sexual ni la causa de la muerte. Repitió que la niña no murió de manera violenta, sino natural.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el Valle del Cauca, informó que entre enero y agosto de 2108 se abrieron 964 procesos de restablecimiento de derechos por motivo de ingreso violencia sexual en el departamento.



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, Buenaventura es uno de los municipios del Valle del Cauca con más denuncias por abuso sexual. Es así que el año pasado se contabilizaron 127 reportes después de Cali con 951. Palmira arrojó 121 en ese 2017.



Sin embargo, es poca la denuncia frente a los casos de maltratos y violencia hacia los niños en el puerto marítimo del Pacífico colombiano.



