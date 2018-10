Dudas rodean la muerte de una bebé de 11 meses en el Puerto

La presunta violación de una niña de 11 meses que murió en Buenaventura la semana pasada generó serias dudas a la Fiscalía, luego de que este martes conoció la necropsia que presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La muerte ocurrió en la noche del viernes pasado, cuando en la tarde su madre y sus familiares la habían llevado al hospital público Luis Ablanque de la Plata, de donde remitieron a la clínica Santa Sofía del Pacífico. La niña había ingresado por un cuadro respiratorio y fiebre, de acuerdo con los reportes de los médicos y la misma familia de la menor.



Sin embargo, esta semana, la directora médica de la clínica Santa Sofía señaló que se pidió intervención de las autoridades porque en la zona íntima de la pequeña se habrían detectado un posible desgarro. El caso puso en sobreaviso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde llevan 964 casos por restablecimiento de derechos a niños por un presunto abuso sexual.



De acuerdo con Medicina Legal, en el Valle se reportaron 2.160 denuncias (en 2016 fueron 1.871); en Antioquia fueron 2.929 y 4.147 en Bogotá.



En el Valle, la tasa por 100.000 habitantes es de 45,88 denuncias. El año pasado Palmira registró 145 denuncias. Buenaventura es el tercer municipio con más víctimas de abuso sexual. Fueron 137 denuncias, de las cuales, 127 afectado a mujeres.



Cali es la primera ciudad en el departamento 1.120 reportes de presuntos abusos sexuales. De ese número, las víctimas de 951 casos eran mujeres.

En el caso del puerto, la Fiscalía intervino, pero al conocer el parte de Medicina Legal se despertaron las dudas sobre si hubo o no un abuso sexual y cuál fue la causa de la muerte de la bebé.



Según el informe preliminar, Medicina Legal sostiene en su dictamen que la muerte de la niña no fue violenta, sino natural.



Sin embargo, no se precisa por qué murió y en eso, como lo indicó la Fiscalía, se trata la investigación, no solo tomando de base los procedimientos médicos, tanto en el hospital Luis Ablanque de la Plata como en la clínica para confirmar que su ingreso habría obedecido a un cuadro respiratorio. La madre sostuvo a los investigadores de la Fiscalía que la niña venía enferma, al parecer, por una gripa desde mediados de septiembre.



Así mismo, estos investigadores indicaron que la señora, de origen humilde y quien está separada, está sorprendida por el presunto abuso sexual, como también lo está el padre de la pequeña.



De hecho, se ha generado tal conmoción y confusión que hasta uno de los parientes de la bebé salió a los medios del puerto marítimo a defenderse de señalamientos porque los mismos padres reiteraron a las autoridades que no entienden lo del abuso sexual y si ocurrió, quién sería el responsable.



No obstante, la Fiscalía se acogieron al dictamen de Medicina Legal que, además, descartó daños en el intestino o una peritonitis, es decir, una inflamación de la cavidad peritoneal por una infección o traumatismos.



Aun así, la investigación avanza y la Fiscalía espera ahora los resultados de unas muestras de tejido de la niña por parte de Medicina Legal descartar o no la presunta violación.

Pocas denuncias de maltratos a menores en violencia intrafamiliar

Aunque las denuncias por presunto abuso sexual son elevadas en Buenaventura, el panorama contrasta con las pocas que recibe Medicina Legal por violencias hacia los niños y los adolescentes en el puerto dentro de la violencia intrafamiliar.



El año pasado, Medicina Legal reportó 21 denuncias de maltratos y violencia hacia los menores entre 434 registradas en todo el Valle del Cauca.



En 2016, se contabilizaron 23 denuncias entre un total de 460 en el Valle. En 2015 también hubo 23 denuncias de violencia hacia los menores en Buenaventura entre 562 en la región.



