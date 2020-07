Dudas ante propuesta del Alcalde de Cali para tratar a pacientes covid

El alcalde Jorge Iván Ospina informó que tiene conocimiento sobre un medicamento llamado Ivermectina, tras comunicaciones con mandatarios en Guayaquil, en Ecuador, y de médicos e infectólogos de Perú que le habrían señalado efectos, al parecer, favorables en pacientes con coronavirus.

De hecho, el mandatario caleño dijo que en Cali hay un grupo de estos profesionales de Ecuador, Perú y Cuba explicando los alcances que podría tener el medicamento.

De acuerdo con Ospina, según dichos infectólogos, este medicamento podría reducir las posibilidades de que una persona se agrave al punto de ser remitida a una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la ciudad. Sin embargo, aclaró ante las dudas e inquietudes que se han venido suscitando ya en redes sociales, que Ivermectina no previene el coronavirus.



A través de Blu Radio, el alcalde de Cali dijo: "Tenemos dificultades muy grandes y lo hemos consultado con estudiosos altamente calificados”.



Al preguntarle sobre si este medicamento tiene aprobación del Invima, el alcalde Ospina respondió que no ha consultado.

No obstante, no es claro si en Cali se aplicará este medicamento con suministro de dosis, aunque el alcalde dijo en ese medio radial que se iban a dar dosis de tres gotas por kilogramo. El anuncio ha generado toda clase de preguntas sobre si hay autorización o inclusive, contraindicaciones frente a este medicamento. Hasta el mismo mandatario caleño dijo que no se trata de nadie recomienda Ivermectina, sino un pequeño sector en el ámbito internacional y que, en efecto, hay un debate.



Ospina señaló que el medicamento se ha usado para parásitos.



Desde la Alcaldía de la capital del Valle se informó que sobre este tema el mandatario se referirá este viernes.



