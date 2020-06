Dudas por clases presenciales y la conectividad en colegios

El 78 por ciento de las 149 instituciones educativas (con 1.139 sedes)en 34 municipios del Valle del Cauca no tienen conectividad. O sea, 116 instituciones no cuentan con Internet.

Esta es una situación de años atrás que con la pandemia se volvió una necesidad prioritaria, teniendo en cuenta que el Gobierno autorizó el regreso de los estudiantes, a partir de agosto próximo. Pero, además, de que no todos los alumnos tienen acceso a plataformas digitales en cada institución de los 34 municipios no certificados, es decir, que no superan los 100.000 habitantes, como las principales ciudades del departamento, en áreas rurales de Cali y otras grandes ciudades del Valle, por ejemplo, como lo señalaron en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), la situación de no contar con Internet es preocupante.

La secretaria de Educación de la región, Mariluz Zuluaga, reconoció ante la Asamblea que una de las grandes dificultades es, precisamente, la zona rural y más, cuando hay 87 instituciones rurales, 36 urbanas y 26 mixtas. La funcionaria dijo que a la fecha, 178 sedes educativas oficiales han sido dotadas con Internet,a través del proyecto de regalías ‘Red inteligente del Valle del Cauca’. “La meta es llegar a 565 sedes conectadas a julio, ya que por el coronavirus, el contrato permanece suspendido hasta que los estudiantes regresen a las aulas”, dijo Zuluaga.



Añadió que con 1.600 millones de pesos de recursos propios y 1.253 millones del Sistema General de Participaciones del programa ‘Conexión total’ se llevaría conectividad directamente a 35.000 estudiantes por tres meses en sus residencias, mientras estén en confinamiento y durante el tiempo que deban asistir a clases, de manera mixta. Anotó que desde agosto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones brindará a 31 veredas de los 34 municipios conexión gratuita a Internet.



Así mismo, reiteró la alternancia de las clases, tanto en las aulas como en los hogares, como lo dijo la gobernadora Clara Luz Roldán. La mandataria y Zuluaga han manifestado que el retorno será de manera escalonada, y con horarios y días determinados. Es un ‘pico y clase’ al reconocer que no es posible brindar condiciones de bioseguridad a 120.000 estudiantes de las 1.139 sedes educativas, sin contar Cali, Tuluá, Buga, Cartago o Buenaventura. Zuluaga también propuso aumentar la cobertura para 130.880 estudiantes. Además, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se estaría cumpliendo en las casas de 121.182 estudiantes.



Según Zuluaga, se han entregado 238.000 paquetes alimentarios. La secretaria también informó que 74.988 han aprovechado el WhatsApp; otros 48.146, material impreso por la institución; 21.670, videoconferencias; 21.168, correos electrónicos; 5.999, televisión; y 3.002, radio.



Entre tanto, hay padres y colegios, especialmente, privados que decidieron que el regreso presencial sea gradual o inclusive, se mantengan las clases en los hogares con la conectividad. El secretario de Educación de Cali,William Rodríguez, indicó que los estamentos educativos, sobre todo, los privados son autónomos y aseguró que habrá alternancia.



