Los interrogantes que deja la muerte de la futbolista Leidy Asprilla

La joven futbolista Leidy Jhoanna Asprilla Solís salió desde una vivienda ubicada en el municipio vallecaucano El Cerrito para llegar hasta el hogar de su pareja. Lo hizo en la mañana del domingo en su moto blanca de placas AXH11F y por su ruta debía atravesar el corregimiento de Rozo por la difícil vía que la conduciría hasta Palmira, su destino.



También se habla que Leidy tomó destino hacia Palmaseca, también en Palmira, donde recogería a una amiga para luego ir hasta donde debía realizar su práctica deportiva.

Luego de dos horas de salir de la vivienda, la futbolista, de 22 años, no había llegado a su destino, situación que causó sorpresa en su pareja, pues el trayecto entre El Cerrito y Palmira solo tarde unos 30 minutos.



La desesperación entre los familiares y amigos de la deportista, quien jugaba para Orsomarso y fue integrante de la Selección Colombia femenina, empezó a aumentar a medida de que pasaban las horas y la joven seguía sin llegar al destino; además, nadie daba razón de su posible paradero, el cual se desconoció hasta este miércoles, cuando un cuerpo fue divisado en un cañaduzal.

Un integrante de una red de apoyo para la búsqueda de la joven decidió este miércoles salir hacia el mediodía a recorrer la vía por donde habría transitado Asprilla.



Hacia las 2 de la tarde, un montículo de moscas a un lado de la carretera llamó la atención de esta persona, oriunda de El Cerrito, por lo que detuvo su motocicleta para verificar qué era lo que estaba pasando.



“Conozco la carretera, la vía es muy peligrosa, se han encontrado a personas muertas por robos. Incluso fui víctima de un hurto, hasta me amordazaron”, explicó

Al acercarse a donde estaban estos insectos, el integrante de la red de apoyo evidenció que había un zanjón con el pasto alto, al cual intentó bajar para percatarse de lo que había allí.



“Fue allí cuando vi a un cuerpo en estado de descomposición, estaba al lado de una moto”, señaló.



La señal que siguió el hombre para pensar que se trataba de Leidy Asprilla fue la gorra de Orsomarso que la joven tenía vestida cuando la encontró. “De inmediato di aviso al equipo de red de apoyo y a la Policía”, manifestó.



Sin embargo, la persona que halló el cadáver de la futbolista dice que habría dudas sobre lo que le ocurrió a la joven, pues la motocicleta en la cual se accidentó resultó en perfecto estado.“La verdad la motocicleta, como tal, estaba en un estado casi perfecto. No tenía ni afectaciones en ninguna de sus partes ni en la parte delantera del drenaje de la moto. Tenía los retrovisores puestos”, añadió.

El hombre de la red de apoyo contó que además de los peligros por la inseguridad, por esta vía pasan vehículos de carga que hacen que los riesgos de transitar por allí sean mayores.



“Algo más que un accidente de tránsito sí pudo haber pasado, pero habrá que esperar a lo que dicen las autoridades para determinar las causas de la muerte de ella. No sé qué pudo pasar, pero sé que la moto estaba en buen estado”, indicó.



Inicialmente, uno de los reportes de la Policía Judicial de Carreteras señaló que "al parecer se trataría de un accidente de tránsito".

No obstante, si esta versión fuera cierta, no se tiene claridad si la joven cayó sola al cañaduzal o el percance se debió a que colisionó con otro vehículo.

Según la Fiscalía, el cuerpo fue encontrado cerca de una zanja y tenía un casco, un morral azul, una gorra con el logotipo del Orsomanso y cerca de una motocicleta.



En la Fiscalía reiteraron que es necesario esperar el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar cuál fue la causa del deceso de la futbolista, cuya muerte generó el rechazo de familiares, allegados y de las mismas autoridades, entre ellas la alcaldías de El Cerrito y de Palmira.

En el sitio donde en la tarde de miércoles se produjo el hallazgo del cadáver, la multitud de personas que llegaron al lugar también se conmocionaron, sobre todo, con el levantamiento del cadáver y cuando uniformados de la Policía tuvieron alguna dificultad para sacar la moto, pues estaba muy adentro del cañaduzal.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó el fallecimiento de la joven y envíó "un mensaje de fortaleza y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeras de equipo en estos difíciles momentos".



El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, sostuvo: "Lamento profundamente lo ocurrido con nuestra deportista y jugadora del equipo Orsomarao SC, Leidy Asprilla".



Leidy había acudido en la noche del pasado sábado a una fiesta y al domingo siguiente arrancó en motocicleta de color blanco por la vía al corregimiento Rozo para seguir a su destino.



Al parecer, se iba a encontrar con su padre. Sin embargo, dos horas después, su pareja se comunicó con la familia en El Cerrito e indicó que no había llegado.



