Durante un cortejo fúnebre que transitaba por la calle 25 entre carreras 8 y 15, en pleno corazón de Cali hubo disparos y susto.

De acuerdo con la Policía, se habría presentado una riña entre algunos de los asistentes, este jueves, 26 de enero.



En ese momento corrieron versiones de que habría habido disparos.



En la Policía informaron que cuando llegaron uniformados atender la situación se habrían registrado detonaciones con arma de fuego.

Hace pocos minutos se presentó una caravana fúnebre en la calle 25 entre carreras 8 y 15 en el centro de Cali. Comunidad denuncia que los motociclistas realizaron tiros al aire. Concejales de la ciudad cuestionaron este hecho. #VocesySonidos pic.twitter.com/v51BXBmy2v — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 26, 2023

A su vez, la Policía informó que no hubo heridos ni de la Fuerza Pública ni ciudadanos de civil.



En el Concejo hubo cuestionamientos a la seguridad en la ciudad.



En diciembre del año pasado hubo una riña con pica y puñal, durante un masivo cortejo fúnebre, en el barrio Remansos de Comfandi.



Ese caso ocurrió un día después de las Velitas, cuando hubo 193 riñas, según la Policía de Cali.



Eran dos buses del cortejo fúnebre y se bajaron algunos jóvenes implicados en la pelea. Según la Policía, no solo hubo riña con el hermano de la denunciante, sino otras dentro de uno de esos automotores.



"Mi hermano venía en la moto y él se cruza (a la caravana). Todos estos muchachos se bajan y lo empiezan a atacar con rocas, palos y con una pica", relató, en ese momento.



Contó que cuando el joven se dirigía a su casa y ya iba llegar, habrían comenzado las agresiones.



Fue así que el joven tiró su moto al suelo y empezó a huir, desesperado porque temía por su vida.



Siguió contando que el joven se acercaba a su casa donde vive con la mamá. Ella tratando de defender a la víctima, que es su hijo también quedó herida.



