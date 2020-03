Drama con inglés que no tenía covid-19 sino droga en su estómago

Los bomberos acudieron por la alerta pero el caso quedó en conocimiento de la Policía Metropolitana de Cali para aclarar la situación del ciudadano extranjero, en un alojamiento de la capital de Valle.



El caso fue asumido por la Policía Antinarcóticos que habría encontrado 'dedos de guante' presuntamente con clorhidrato de cocaína. Se trata de aclarar si el paciente habría ingerido droga y se le reventó uno de los envoltorios en su organismo.



Hasta ahora no se precisa si se confirmó la sustancia.

En la noche del martes, cuando empezaba el toque de queda en Colombia, los bomberos fueron alertados sobre la posible presencia de un paciente presuntamente con coronavirus.



El sargento Luis Alfonso Jordán, coordinador de Emergencias en la División Norte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dijo que se dispuso el envío de socorristas con equipos especiales para atención de estos casos.



Los socorristas llegaron al primer piso de un hotel, donde en uno de los cuartos se encontraba un ciudadano británico, de 52 años, quien habría llegado al país el sábado 14 de marzo



No presentaba orientación en sitio, tiempo ni persona. Además, su piel estaba enrojecida. Los síntomas no coincidían con los que presenta un paciente afectado por coronavirus



El sargento Jordán dijo que el paciente presenta alteración en el ritmo cardíaco y fue llevado hasta urgencias de un centro asistencial.



El secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, dijo que se reportó una pérdida de conocimiento de una persona. Y las autoridades reportan que una persona habría ingerido, al parecer, una sustancia sicoactiva. Las autoridades se encargan de aclarar esta situación.



La Policía no ha precisado la clase de sustancia ni su peso. Se busca aclarar si el inglés habría ingerido los dedos de guante y uno de ellos se le estalló en el organismo, ante la larga espera para un viaje.