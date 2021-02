Drama de una niña de 7 años, abusada repetidas veces por adulto mayor

Una niña, de 7 años, sigue bajo custodia y en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que sorprendió a un hombre, de 62 años, presuntamente, abusando sexualmente de ella.



El caso sucedió el 20 de enero. Estaba en una zona de asentamiento subnormal, junto a una carrilera en el municipio Bugalagrande, en el norte del Valle del Cauca.

No era la primera vez que ocurría esta situación. La Fiscalía, al estar recopilando pruebas señaló que el 19 de enero ocurrió otro presunto abuso.



(Lea también: La angustia de una madre buscando a su hijo epiléptico en Cali)



Sin embargo, la Fiscalía busca precisar si este aberrante caso habría sucedido meses antes.



El presunto agresor, quien fue puesto en una cárcel mientras el proceso avanza, insiste desde prisión que no ha cometido el delito de actos sexuales con menor de 14 años.y por eso no aceptó cargos.



(Le puede interesar: Estarían cobrando extorsiones cerca de la finca de la masacre de Buga



Entre tanto, el ICBF sigue las indagaciones con familiares y allegados de la niña de 7 años para precisar en qué condiciones vivía.



(Lea también: El audio de una víctima de la masacre de Buga antes de su asesinato



Se busca aclarar desde cuándo la pequeña ha estado expuesta a hechos como este.



La menor estaría bajo asesorías psicológicas y orientación de trabajadores sociales.



CALI