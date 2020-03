Elizabeth Loaiza cuenta su drama por biopolímeros en cirugía

“Cuando iba a entrar a la cirugía se me aguaron los ojos y todo, porque uno dice ‘eso nunca me va a pasar a mí. Eso es para los demás...pensé en mi hija y dije ‘Dios mío, ¿en qué momento hice eso?’ De verdad, imagínense dejar uno al hijo solo por una cirugía estética, es terrible. Y luego tener que quitarse eso”, contó.

Con esas palabras, entre lágrimas, Elizabeth Loaiza reveló que se sometió a un procedimiento estético y que se siente arrepentida.



Además de ganar concursos por su belleza física, la modelo siempre ha sido seleccionada por marcas de ropa íntima y trajes de baño.

Ante su drama, ella grabó dos videos en los que se aprecia con un brazo canalizado y habla sobre la difícil situación que vive ahora por haberse inyectado biopolímeros en la parte superior de su glúteos.

“Mi caso fue muy diferente al de otras mujeres, porque me aplicaron muy poquitos biopolímeros y solo se bajó hasta la mitad de las nalgas y realmente era muy poco, por lo que solo me practicaron una cirugía (…) No fue grave gracias a Dios, pero esto debe quedar como ejemplo; por favor hagamos una campaña de no más biopolímeros”, expresó Loaiza.



Tras contar a sus seguidores lo difícil de este proceso, entregó un llamado a las niñas y mujeres que no se sienten conformes con su cuerpo, a que se quieran tal y como son.



Así que lanzó su campaña con la etiqueta #NoMásBiopolímeros, para crear conciencia frente a estos procedimientos y evitar que más mujeres sufran lo que ella vive.

