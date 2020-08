Drama de médicos ante cancelación de 'vuelos humanitarios' desde Cuba

Después de terminar estudios y prácticas en distintos sitios de la isla del Caribe, los nuevos especialistas en salud pasan por aprietos, porque entregaron sus sitios de alojamiento y otros elementos usados en sus días de estudio y formación. Algunos han quedado a la deriva.



A fines de marzo pasado unos 110 colombianos, entre ellos 70 médicos, vivieron una odisea similar en La Habana (Cuba) porque no se concretaba un viaje a Colombia. El regreso se logró el 26 de mayo.

A unos 90 colombianos, el regreso a su país se les convirtió en una ilusión y una frustración. Han debido cruzar por momentos de amargura y hasta de necesidades. También de riesgos porque se les venció la póliza de salud cuando circula el riesgo del coronavirus.



Ellos conforman un grupo de medicos que han adelantado especializaciones en dermatología, cardiología, psiquiatría, neurocirugía, ginecología y otras áreas de avanzada en la salud. Ese proceso formativo lo realizaron en distintas provincias de Cuba.

Y se fueron encontrando en la espera ante las cancelaciones de los llamados 'vuelos humanitarios' que en este caso irían desde La Habana hasta Colombia. La mayoria de profesionales terminó sus especializaciones a fines de junio.



Por eso, fueron cerrando sus contratos de alojamiento y alimentación, además de vender mobiliarios, vehículos y otros bienes que requirieron en la estadía en Cuba. El 3 de agosto, con pasajes a más de un millon de pesos, el pasaje fue cancelado.



Ellos habían pagado los pasajes a SKYWIn y todo parecía listo pero se volvió a cancelar el 8 de agosto y el último se frustró a solo 30 horas de la fecha de vuelo, el 14 de agosto. Ahora se asegura que será el 30 de agosto.



En el grupo hay padres o madres de familia que estuvieron con sus allegados durante el tiempo de especialización. Entre ellos hay una docena de vallecaucanos.

"Los vuelos humanitarios, que se deben pagar por los viajeros, ya no son noticia ni programan viajes o los anuncian y los cancelan. Son 90 especialstas de la salud, cerraron sus contratos de arrendamiento, vendieron algunas propiedades y cancelaron todo para viajar de regreso desde Cuba. Pero se quedaron en el aire porque les han cancelado el vuelo cuatro veces", dijo Héctor Fabio Toro, desede Cali, donde espera a su hija, que se especializó en dermatología.

Héctor Fabio Toro, padre de una especialista que no ha podido volver de Cuba. Foto: Archivo particular

Anotó que los médicos y médicas están mal en lo físico,.lo sicológico y lo económico. "Sienten que no tienen respaldo Cómo es posible que la Cancillería anuncie un programa para la segunda quincena de agosto de los connacionales que van a traer de otros países, pero los que permanecen en Cuba no figuran. Esto no es que se lo merezcan, sino que tienen derecho, como lo han tenido todas las personas que han podido regresar", dijo Toro.