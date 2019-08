Piden corredor humanitario para venezolanos en la frontera con Ecuador

Habilitar un corredor humanitario para los 1.000 migrantes venezolanos “varados” en la frontera entre Colombia y Ecuador, solicitaron las autoridades locales para superar la crisis social y económica que enfrentan durante las últimas semanas.

Un total de 600 migrantes se encuentran en los seis albergues instalados en la ciudad de Ipiales, donde se da prioridad a familias con niños, mientras que los 400 restantes tomaron la decisión de quedarse en las carpas ubicadas en cercanías al puente internacional de Rumichaca.



Sobre estos últimos el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez indicó que “tienen la ilusión de que en algún momento se pudiera abrir la frontera para poder pasar”.



Pero a ellos se les ha dicho con absoluta claridad la realidad de que la situación que enfrentan que es de absoluta incertidumbre.



“Es prácticamente imposible que logren pasar, a no ser por una gestión de las Naciones Unidas y de las Cancillerías de Colombia y Ecuador”, aseguró el funcionario.



Según Romero “nosotros estamos planteando que el Gobierno ecuatoriano permita un corredor humanitario, al menos para las personas que no tienen como destino el Ecuador, sino que los dejen pasar hacia el Perú y Chile”.

Igualmente la posición de la administración municipal en esta crisis humanitaria es muy clara cuando advirtió que se opone a las medidas de hecho, como la que realizaron los migrantes el pasado lunes cuando bloquearon el puente de Rumichaca.



Para las personas que quieran retornar a su país gracias a la ayuda ofrecida por uno de los cooperantes internacionales, se les garantizará el transporte hasta la ciudad de Cúcuta.



La situación de los venezolanos en los albergues no es fácil porque se registra hacinamiento.



“Este es un tema de no fácil solución pero estamos obligados a extender la mano y brindar una ayuda con los venezolanos”, señaló Romero y reconoció que si no fuera por la cooperación internacional la situación sería muy dramática.



A su turno el gobernador de la provincia de El Carchi (Ecuador), Edin Moreno, rechazó el bloqueo que realizaron en la tarde del lunes en Rumichaca los migrantes y descartó cualquier posibilidad de negociación con ellos.



“Porque allí utilizaron los ciudadanos venezolanos a niños, mujeres embarazadas y a personas adultas mayores”, afirmó el funcionario, quien añadió que “nosotros vamos a hacer cumplir estrictamente el decreto ejecutivo 826”, al referirse a la medida que establece la exigencia de la visa a los venezolanos.



Tras aclarar que “nosotros no tenemos en ningún momento xenofobia contra nadie, pero si exigimos el respeto a las leyes y a nuestra soberanía”, luego reveló que quienes ingresen al vecino país del Ecuador “deben respetar nuestras normas y deben estar dentro de lo legal”.



Pueden caer en manos de los “coyotes”



El otro drama que las autoridades advierten se puede presentar en la frontera entre ambos países, es el de que muchos migrantes venezolanos caigan en poder de los denominado “coyotes”.



La voz de alerta la hace el propio alcalde Ricardo Romero Sánchez, quien sin pelos en la lengua expresa “los llamados coyotes les ofrecen el servicio de trasladarlos al Ecuador, son los que están a la caza de personas en dificultades y que quieren llegar al otro país”.



Aunque el funcionario reconoce que casi siempre en medio de las dificultades aparecen los “aprovechadores” para lucrarse del mal ajeno, se de poner de manifiesto esta inocultable realidad “porque están ofreciéndoles el transporte por los caminos irregulares y quitándoles los pocos recursos que traen para pasarlos”.



Y es que trasladar una frontera con más de 100 kilómetros de extensión también supone correr muchos riesgos.



Según el alcalde “los ciudadanos se ven expuestos a toda clase de delitos en ese tránsito de un país a otro”, por lo que anticipa que se trata de una amenaza identificada en la zona limítrofe y que además de eso podría aumentar la crisis que de por si hoy ya es considerada bastante compleja.



“Esos coyotes terminan haciendo su gran negocio y eso no lo podemos permitir”, sostiene de manera enfática Romero, quien pide a los organismos de seguridad extremar las medidas de control y vigilancia.



