Drama de caleña por robo a mano armada de su perro Coco

“Necesitamos ayuda para encontrar a Coco”.

El clamor con lágrimas y desespero es Paula Navarrete, quien hace una semana denunció el robo de su perro bulldog, de 4 meses y de color crema.



Según la ciudadana, dos hombres armados en moto la pararon cuando iba con un amigo en su vehículo, a la altura de la autopista Suroriental con carrera 61. En el carro también iba su mascota.



El robo a mano armada quedó registrado en videos que han sido difundidos en redes sociales.



En un comienzo, la dueña pensó que en el atraco le robarían solo pertenencias materiales, pero tuvo que ver cómo uno de los desconocidos se metió por la ventana y le quitó a su perrito.



Paula, quien pide ayuda a los caleños y caleñas para encontrar a Coco, dijo que debió entregar a su animal con todo el dolor que eso le significaba.



“Se llevaron también una mochila con documentos y unas llaves. Por favor, necesitamos ayuda para encontrar a Coco”, dijo la joven al contar su drama. “Uno de ellos se acercó y dijo que mantuviéramos la calma.



El otro hombre llegó a la ventana y cogió a mi perro. Yo intenté forcejear para que no se lo llevara, pero empezó a apuntarme la cabeza y tuve que entregarlo”, indicó.



Dijo que no entiende por qué se llevaron a Coco. Hasta ahora no ha encontrado una pista para recuperar a su mascota querida. La dueña pide a sus captores que no le hagan nada al perrito y que lo liberen sano y a salvo.



