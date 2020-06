Drama ante inminente desalojo de refugio para 130 perros de la calle

La fundación Canina San Lázaro lleva 17 años ayudando a los perros en condición de calle, abandono y maltrato en Cali. Actualmente, de este refugio dependen más de 130 caninos que han sido cuidados con el amor de Carmenza Pinzón, colaboradores, voluntarios y personas que a diario donan un poco de lo que tienen para el bienestar de estos animales.



Pero la fundación se encuentra en riesgo, pues deben desalojar el refugio en el corregimiento Montebello, antes del próximo 30 de junio.

La señora, de 57 años, contó que cuando sus hijos crecieron decidió crear la fundación. Como lo dicen quienes la conocen, ella se volvió un ángel para los animales desprotegidos por su amor incondicional. No se niega a recoger cada perro que ve en la calle o a recibirlo después de ser maltratado. “Fui recogiendo de uno en uno. Usted ve un perro en la calle y le da pesar. Yo los traigo a la fundación y ahora está llena. Tengo el apoyo de la gente, nunca me niego a recibir un animalito. En mi sala duermen 25 perros enfermitos y los demás duermen en corrales”.



Carmenza reconoció que lleva más de seis años sin un espacio fijo para sus animales, pues en los lugares donde ha estado se han presentado dificultades, como peligros o riesgos en esas zonas. El último lugar que había conseguido es la casa en Montebello, a 15 minutos del casco urbano de Cali. Esta cercanía ha permitido que las personas y los donantes puedan visitar los animalitos y llevarles ayudas, además de acceder a jornadas de aseo y de salud.

Carmenza Pinzón cuida a más de 130 perros Foto: Fundación San Lázaro

A pesar de que Carmenza ha realizado algunos ajustes para poder atender en forma adecuada a los animales en la finca, el propietario del lugar le solicitó desocuparla y lo hizo el pasado 10 de marzo, pero por las medidas establecidas por el Gobierno, en materia de arriendos y desalojos para controlar la pandemia, el plazo se amplió hasta el 30 de junio.



“Esta finca estaba desocupada y abandonada hace tres años. Su dueño me dijo que me alquilaba el espacio hasta encontrar a alguien que se la compre o ser yo quien la compre. En ese momento me trasladé con mis 60 perros con la ayuda de mi hijo y un tío”, dijo.



La finca cuesta 110 millones de pesos y la fundación inició campañas para recolectar dinero y así, comprarla.



Ha recibido el apoyo de la fundación Somos Vida, de Bogotá, además de algunos amigos, conocidos y de seguidores en las redes sociales.



Pero se han recolectado 15 millones de pesos y pidió un préstamo de 95 millones que hacen falta para completar el pago. “No tengo otra opción, no sé qué hacer con mis 130 perros. Estoy cansada de tener que voltear y buscar otro lugar”, expresó preocupada.



Quienes deseen realizar donaciones, puede contactarse a los teléfonos: 3108378220 y 3113369050. También puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros: 51400000657, Bancolombia; a nombre de Lhogan Andrés Gómez Pinzón.