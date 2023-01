En una reunión del representantes del Gobierno nacional, gobernadores, congresistas y dirigentes privados se pusieron sobre la mesa las repercusiones por el deslizamiento del lunes festivo 9 de enero pasado en la vereda La Soledad, en el municipio de Rosas (Cauca), a un lado de la carretera Panamericana, en la ruta a Nariño y la frontera con Ecuador.



Allí estuvieron los gobernadores de Valle, Cauca y Nariño, congresistas y dirigentes gremiales.



Pedidos por salidas viales, Tren de Cercanías y Dragado de Buenaventura.



En el encuentro del Bloque Regional, en la Cámara de Comercio de Cali, fue planteada una petición al Gobierno para una declaratoria de emergencia económica, ecológica y ambiental.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que "es una solicitud que trasladaré al Presidente de la República y al gabinete. Lo que sí hay que decir es que todo el Gobierno está trabajando, con la Unidad de Gestión del Riesgo".



Insistió en que "no necesitamos medidas legales para tomar medidas, las estamos tomando, lo que necesitamos es tiempo”.

Para atender y dar soluciones a la crisis en el municipio de Rosas, Cauca, el @MinistroReyes se reúne con el senador @RoyBarreras, @InviasOficial, @ANI_Colombia y el Bloque Parlamentario del Pacífico. #GobiernoDeLaGente

El presidente del Congreso, Roy Barreras, destacó que el Bloque regional se enfocó en buscar soluciones y alternativas para superar la crísis ambiental, económica y de infraestructura que necesita esta región del país.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que "la unión hace la fuerza. Estamos con gobernaciones de Risaralda, Nariño, Cauca, Ministerio del Transporte, Invías, ANI, empresarios y el Bloque Regional Pacífico, buscando soluciones para la difícil situación de la vía Panamericana en el Cauca. Juntos somos más fuertes".



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, reclamó la presencia del presidente Gurtavo Petro en el departamento "para resolver el problema de las vías alternas a la via Panamericana y para la adjudicación de proyectos productivos para familias afectadas por derrumbe en Rosas".

Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Felipe Pérez, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes,. Foto: Alcaldía de Cali

El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Fernando Pérez, agradeció al Ministro, a los congresistas y dirigentes privados. "Lo primero es solidarizarnos con la situación del Cauca y Nariño. Es fundamental entender la crisis que se vive en los departamentos vecinos. Segundo, tener en cuenta las medidas precisas que se deben tomar para reactivar el abastecimiento de Nariño y del sur del Cauca".



Pidió que "las vías alternas sean viabilizadas cuanto antes sea posible. Así es el compromiso del Ministro, del director de Invías y de la ANI. Estamos esperando y muy pendientes en todos las discusiones para que estas vías queden habilitas. No podemos depender de trochas y caminos de herradura para la competitividad del país frente al sur del continente".



El ministro Reyes anunció ayer que el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura será por obra pública y no una Asociación Público-Privada (APP), como se planteó en el Gobierno pasado y que no se concretó.

