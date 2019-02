Dos precandidatos a la Alcaldía de El Cerrito denunciaron amenazas

Tres días después del homicidio de Silvio Montaño, uno de los más firmes candidatos a la Alcaldía de El Cerrito, en el centro del Valle del Cauca, el hijo del alcalde de esta localidad denunció amenazas. Sebastián Reyes, hijo del alcalde Millán Severo Reyes, aspira al principal cargo del municipio.

El alcalde Reyes dijo: "La primera amenaza que tuvo mi hijo fue por un líder en la zona montañosa y le dicen que no puede seguir subiendo y menos hacer política a ese cabezón de Sebastián Reyes y después de un poco de escritos en Whatsapp y unas llamadas donde ya el Ejército, la Policía, la Fiscalía ya tienen conocimiento".

El actual alcalde de El Cerrito, Severo Reyes, hizo la denuncia de las amenazas contra su hijo, aspirante a la Administración. Foto: Archivo particular

El también candidato a la Alcaldía de El Cerrito Luis Fernando Osorio, conocido por sus amigos como Currumiño, dijo que ha recibido amenazas. "Hoy me encuentro con algunas amenazas por mensajes y en redes sociales, en contra de mi vida y de mi familia, donde apenas me dan unas horas para que desocupe el pueblo.

Luis Fernando Osorio aspiró a la Alcaldía de El Cerrito en 2015 con el aval del partido Cambio Radical. Foto: Archivo particular

Osorio pidió que la Fiscalía y la Policía "tomen cartas en el asunto (...) Es incómodo y no solo genera pánico a la población".



Osorio señaló que estas amenazas no son nuevas, pues viene recibiéndolas desde hace cuatro años.



Las autoridades y la Gobernación del Valle del Cauca están evaluando estas denuncias para tomar medidas y brindar protección a estos candidatos.



El ataque contra Silvio Montaño ocurrió en la tarde del pasado martes 29 de enero, cuando el dirigente político iba camino hacia Palmira, en el mismo departamento, a unos 20 minutos por carretera. Allegados indicaron que visitaría a familiares.



El asesinato causó conmoción en una zona de alto movimiento público y cerca de la sede de la Fiscalía.



Silvio Montaño Arango, de 70 años, fue alcalde en el 2006 y tenía aspiraciones de regresar a la alcaldía de su municipio. En el 2016 fue capturado por su presunta responsabilidad en celebración indebida de contratos, pero hasta este momento no había ninguna decisión de fondo en su contra.



CALI