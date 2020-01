Dos personas fueron asesinadas en Maguí Payán, Nariño

Dos personas fueron asesinadas en el municipio de Maguí Payán (Nariño), al parecer por integrantes del grupo armado ilegal Oliver Sinisterra que delinque en esa apartada zona del Litoral Pacífico.

En hechos aislados varios hombres armados dispararon en varias ocasiones contra Segundo Ilfo Ortiz Angulo, de 49 años de edad, en la cabecera municipal y ante la presencia de un gran número de personas.



“Por las heridas no pudo ser evacuado de manera inmediata hasta Tumaco y luego fallece”, informó el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, general Adolfo Hernández.



La segunda víctima en esa misma localidad es una mujer identificada como Maricela Cabezas Quiñonez, de 40 años, quien se encontraba desaparecida desde el miércoles cuando varios sujetos fuertemente armados le pidieron a su esposo Severino Ordóñez Quiñonez, que los transportara en una embarcación hacia un sector del río Maguí.



“El esposo se excusa por no poderlos llevar, estos sujetos más tarde lo buscan y disparan indiscriminadamente contra la embarcación hiriéndolos a los dos”, indicó Hernández al referirse al caso que aún conmueve a los habitantes del alejado poblado.



La mujer herida de gravedad cayó al río pero su cuerpo solo fue encontrado esta mañana por algunos pescadores que dieron el aviso a las autoridades.



Su esposo, que sufrió heridas en las extremidades inferiores, recibe atención médica en el centro hospitalario de la localidad y los médicos aseguran que se encuentra fuera de peligro.



“No se trata de líderes sociales, son personas común y corrientes”, aseveró el general Hernández y subrayó que el hombre es un carnicero y la mujer es un ama de casa.



En cuanto a los autores de los crímenes, el militar aseguró que “se presume que son integrantes de las organizaciones que están aquí, estamos hablando de la Oliver Sinisterra (disidencia de las Farc)” aunque no descartó que se trata de disputas entre los grupos armados por las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal.



Ante los temores que tienen las comunidades por la incursión de esas organizaciones al margen de la ley en el territorio, Hernández anunció el incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional “pero también van a llegar miembros de la Policía Judicial cuya presencia se necesita para poder realizar todos los trabajos de judicialización que permita capturar a las personas que la gente sabe quiénes son pero por temor no hacen las respectivas denuncias”.



En su desplazamiento de este jueves al municipio de Maguí Payán al comandante de la Fuerza de Tarea Hércules lo acompañó el comandante de las tropas del Ejército con jurisdicción en la región del triángulo del Telembí, al igual que el comandante del Comando Operativo Pegaso, el comandante de la Brigada de Infantería Marina, el comandante del Batallón de Infantería Marina y el comandante de la Policía Nacional en la región Pacífico.



En otro hecho registrado en las últimas horas al sur del país, el primer desplazamiento masivo del año se registró en el municipio de Olaya Herrera, Costa Pacífica de Nariño, donde unas 1.300 personas que corresponden a 487 familias llegaron hasta el casco urbano huyendo de los fuertes y permanentes enfrentamientos entre integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región.



El hecho fue confirmado por el secretario de Gobierno de Nariño, Álvaro Cerón, quien declaró que se espera recibir la información oficial de las autoridades de ese municipio, para proceder a suministrar la ayuda humanitaria a las familias.



En esa misma jurisdicción el pasado martes las autoridades encontraron una fosa común con seis cuerpos en su interior, cuyas identidades se tratan de establecer en Medicina Legal.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto