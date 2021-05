Dos muertos, 38 heridos y 4 carros quemados en Yumbo

En la capital industrial del Valle del Cauca se registraron 48 horas de miedo y hasta pánico cuando por redes se amenazaba con estallar sede de Ecopetrol.



El domingo se reportó el intento de quema del Comando de Atención Inmediato (CAI) del barrio La Estancia.



El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Guillen Amaya, dijo que se presentaron graves actos de vandalismo aparte de la protesta pacífica. Dijo que fueron atacados el CAI, la Megaestación de Yumbo y una estación de servicio de combustible.



Los ataques llegaron a la casa del alcalde Jhon Santamaría.



El reporte policial señala que en la tarde y noche del lunes el conflicto se acercó a vecindades de Ecopetrol. En la ciudad corrió el miedo porque un manifestante dijo que si seguía el ataque de Policía irían por una explosión. "Volamos todos".



Santamaría llamó al Gobierno a que asuma su responsabilidad ante una situación que es de su competencia y anotó que no dará una orden que afecte a su comunidad.



En La Estancia quedaron cuatro tres carros quemados, dos de empresas distribuidoras de gas y uno, al parecer, de Policía.



Al hospital de la Esperanza llegó una veintena de lesionados, 11 de ellos con reporte delicado. Dos pacientes fueron llevados a Cali y uno murió.



Otro incidente se presentó en la carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, donde un civil, al parecer, disparó contra manifestantes.



El congresista Wilson Arias informó que "Fendipetroleos explica que vació aquellos tanques por precaución. Bomberos Yumbo explican que no hay incendio en la estación de servicio, sino que explotó un cilindro de gas propano. Grave incendio pero puede ser controlado. Gracias por la información. #Atención y solidaridad".



Una comisión en la que participaba la Alcaldía de Yumbo, Iglesia, Organización de Naciones Unidas (ONU)Personería y comerciantes buscaba, por vía virtual, un intento de diálogo el lunes, pero la situación no fue sencilla.



En la noche se volvió a buscar un acercamiento. El alcalde dijo que mantendrá su voluntad de diálogo.



