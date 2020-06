Dos hijos de la gobernadora del Valle están contagiados de covid-19

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó que dos de sus hijos dieron positivo tras practicarse pruebas rápidas del coronavirus.

La mandataria dijo que se trata de Claudia Bibiana Posada, gestora social del departamento, y Jairo Pardo.



2. No obstante, debo anunciarles que mi hijos @Claobipos y Jairo Prado; por resultados de pruebas rápidas positivas, se han realizado la prueba PCR de Covid-19 pic.twitter.com/TS9olOCmrp — #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) June 5, 2020

"Mi deber como primera mandataria del departamento es informarles sobre la situación clínica de mis hijos; tras el diagnóstico inicial luego de una prueba rápida; al tiempo, me realicé la prueba para descartar un probable contagio. ¡Dios nos bendiga!", dijo Roldán.



Aseguró que estará con su familia, por lo tanto ya no se hará el viaje planeado este viernes a Buenaventura no se hará, en el cual el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció entregar 20 ventiladores para el puerto marítimo. El ministro también había anunciado otros 20 ventiladores para Cali.



