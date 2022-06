Con un trabajo continuo en la interpretación de la música clásica y del repertorio universal en el suroccidente colombiano, la Orquesta Filarmónica de Cali cumple 20 años de existencia como una de las grandes protagonistas de la cultura caleña.



Para celebrar estas dos décadas de trabajo, la orquesta ofrecerá este viernes 24 de junio un concierto especial que rendirá homenaje a su gran trayectoria de producción musical y memoria artística.



En esta ocasión, los músicos serán dirigidos nuevamente bajo la batuta del maestro Paul Dury, quien fue el primer director de Orquesta en el año 2002 y quien estuvo al frente de las dificultades y éxitos del grupo.



(También lea: Avanza proyecto para intervenir el edificio donde funciona el IPC en Cali)

“Fue una época bastante difícil porque cuando éramos la Orquesta Sinfónica del Valle, en el segundo semestre de 2001 no nos llegaba la plata para los músicos. Luego, se tomó la decisión de liquidar la orquesta, e inmediatamente hubo una reacción del sector cultural ya que no podían permitir que Cali no tuviera una orquesta profesional. Ahí es cuando entraron en contacto con Amparo Sinisterra de Carvajal para preguntar si Proartes se encargaría de este nuevo desafío”, recuerda Paul Dury, director de la Orquesta.



El programa musical tendrá dentro de sus obras: ‘Adagio para cuerdas’ de Guillaume Lekeu, y ‘Divertimento No. 2 para orquesta de cuerdas’ de León J. Simar.



(Además: Cali, la tercera mejor ciudad de Colombia para los emprendedores)



“Va a ser un concierto bastante clásico. El programa que escogí tiene relación con el repertorio que se tocó cuando renació la orquesta en el 2002, y en esta ocasión serán obras de compositores belgas”, expresó Paul Dury.



Actualmente, la Orquesta Filarmónica de Cali está conformada por 38 músicos, entre ellos colombianos y extranjeros seleccionados mediante un proceso de audición abierta con la participación de un jurado nacional e internacional.



Uno de los objetivos principales de la Orquesta es la permanente formación de públicos, y para ello realiza conciertos didácticos dirigidos a niños y jóvenes para que pueden acercarse a la música clásica de una forma pedagógica.El concierto se realizará mañana viernes a las 7:00 de la noche, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

Más contenido de Colombia

- Banda armada mata paciente que era llevado en ambulancia en Cauca



- ¿Qué viene para Daniel Quintero tras regresar a su cargo?



- Reconocido influenciador cucuteño murió durante el cumpleaños de su hijo



CALI​