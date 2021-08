Agéndese el fin de semana con la vacunación contra el coronavirus en Cali 

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas por la pandemia del covid-19. Por eso desde la Administración distrital adelantan un fuerte trabajo de vacunación.

Durante este fin de semana en distintos puntos de la ciudad se tienen habilitados los megacentros e instituciones prestadoras de salud donde cuentan con las vacunas suficientes para realizar el proceso de inmunización.



A continuación cuáles son los puntos que funcionarán durante el fin de semana:



El Megacentro de La 14 de Calima estará disponible en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p.m. El domingo funcionará hasta la 1:00 p. m.



(Lea también: En Cali hay dosis disponibles para vacunarse este fin de semana)



Los Megacentros del coliseo de El Sena y el de la Plazoleta Jairo Varela, funcionarán hasta el sábado de 8 a . m. a 3 p. m.



En el Centro Comercial Unicentro se hará de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. (sábado) y de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. (domingo).



En La 14 de Pasoancho, está disponible un Megacentro en el horario 8:00 a. m. a 3:00 p. m. (Sábado) y 8:00 a. m. a 2:00 p. m. (domingo).

​

El centro comercial Premier El Limonar y el coliseo Loyola de la Universidad Javeriana, se encuentran habilitados hasta este sábado, de 8 a. m. a 3 p. m.



(Le puede interesar: Tensión en Cali por marchas y partido de fútbol durante el 7 de agosto)



Aquellas personas que deseen vacunarse en la IPS 1 de Mayo lo podrán hacer hasta hoy, de 8 a 1 p. m. Entre tanto, en el Hospital de Cañaveralejo se puede ir de 8 a. m. a 3 p. m. el sábado, y de 8 a. m. a 1 p. m. el domingo.



El Megacentro coliseo José Arlén Carvajal barrio La Base - cra 12 No 56 – 57 estará abierto hasta el sábado, de 7 a. m. a 2 p. m.



El Megacentro polideportivo Cristóbal Colón barrio Cristóbal Colón - cra 37 A No 23 - 1 funcionará hasta el sábado, de 7 a. m. a 1 p. m.



El estadio Pascual Guerrero Agosto tiene habilitado el Megaentro de vacunación de 7 a. m. a 8 p. m. (sábado) y de 7 a. m. a 2 p. m. (domingo).



El Hospital Primitivo Iglesias estará disponible hasta el sábado, de 7:00 a. m. a 2:00 de la tarde.



En el Megacentro de la Unicersidad Icesi se podrá vacunar de 8 a. m. a 1 p. m.



El sábado y domingo, en el centro comercial Jardín Plaza, la inmunización se adelantará de 8 a. m. a 3 p. m.



En la Fundación Carvajal La Casona (Cra 27 # 103 - 71) y la Fundación Carvajal El Poblado II (Cra 28F # 72L - 79), se vacunará en el horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (sábado)

y 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (domingo).



El Hospital Carlos Carmona inmunizará el sábado, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.



CALI

Más contenido de Colombia

- Con exposición fotográfica de aves buscan recuperar corredor del río Cali



- Cali le apunta a la formalizaciónde recicladores