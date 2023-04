La desaparición de dos niñas, de 11 y 12 años, de dos familias distintas, en el barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá, sigue siendo un misterio, pese que ambas menores regresaron a hogar 16 horas después.



El misterio se debe a que se desconoce dónde estuvieron durante ese lapso.

Sus familias perdieron rastro de ambas menores a las 6:00 p. m. del pasado domingo 23 de abril. A esa hora salieron sin maletas del colegio ni llevaban nada en la mano.



Habían salido a un tienda en el barrio. La preocupación aumentaba con el paso de la noche de aquel domingo, pues las niñas no regresaban.



Fue así que transcurrieron 16 horas.



Las familias de las niñas, los Bustamante y los Arroyave, comenzaron a angustiarse, preguntando a amigos y a compañeros del colegio donde estudian, sin tener una respuesta satisfactoria.



Buscaron ayuda de allegados y conocidos en el barrio, preguntando hasta en la tienda donde dijeron que se habían dirigido.



Pero nadie les daba razón sobre las niñas.



La preocupación creció en sus casas, temiendo lo que les hubiera podido suceder a estas menores.



Cuando eran las 10:00 a. m., de este lunes 24 de abril, la menores volvieron a sus casas, pero estaban hablando, al parecer, incoherencias, lo que hizo pensar a las familias y a las mismas autoridades en que habrían podido ser afectadas por alguna sustancia.



Se habló, inclusive, de escopolamina o de un producto con efecto parecido.



Sin embargo, la Policía no ha confirmado si fueron víctimas de sustancias alucinógenas.



Así mismo, las autoridades investigan otra versión, como si las niñas habrían sido manipuladas por participantes de alguna red social, desde donde se originó el reto que ha sido viral de desaparecer durante 48 horas.



Ese reto implica que quienes lo cumplen no deben tener contacto alguno durante ese período con sus familias ni allegados.



En este caso intervienen la Policía de Infancia y Adolescencia, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



CALI