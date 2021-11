¿Dónde está la pasajera que viajó desde Cartago hasta Cali?

La desaparición de la joven solo pudo ser radicada la semana pasada porque no les recibieron el reporte pronto y quien estaría encargado de radicar el caso se fue de vacaciones.



En la mañana del lunes 8 de noviembre, Yuri Tatiana Ocampo González salió de su casa en el barrio Melquisedec de Cartago, en el norte del Valle del Cauca.



La idea era que conseguiría un transporte para dirigirse hasta Cali, donde tenía una cita por un tratamiento mécico. Esa noche no regresó a su domicilio.



Martha González, la mamá, extrañó que no hubiera llamado el lunes al regreso. Se inquietó más el martes porque tampoco hubo razón. El miércoles se encaminó al sitio donde ella reside con su compañero.



Entonces, supo que Yuri Tatiana no había llegado y no se tenía razón alguna. Eso le causó incertidumbre y buscó informar del caso a las autoridades.



Pero no lo consiguió. Cuando la familia volvió una semana después no se tenía registro porque la persona con la que dialogaron había salido de vacaciones, cuenta Yisella, hermana de la joven.



Solo el jueves 18 de noviembre quedó registrada la desaparición.



En medio de esos trámites, mediante cámaras, se pudo determinar que Yuri Tatiana sí abordó un bus de transporte intermunicipal que se dirigía a Cali.



La familia dice que la dejaron sin apoyo en la búsqueda y todavía no han confirmado, con cámaras, si llegó hasta La Terminal de Transportes, en el norte de Cali. Tampoco si se presentó a la cita médica.

