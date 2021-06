Luto por la muerte del editor Político de El Nuevo Siglo

En la redacción del diario en Bogotá queda la imagen del profesional dedicado cerca de 40 años al periodismo, con una chispa de humor y reflexiones sobre los acontecimientos políticos en Colombia y el mundo. Le destacan sus aportes en el proceso de nuevas tecnologías de comunicación.



Le sobreviven su esposa Darys y sus hijos Isabel y Mauricio, quienes expresan el amor por su consagración en casa.



A González, lo recuerdan sus compañeros de la universidad del Valle, en Cali, donde participó en propuestas de expresión.



Desde EL TIEMPO, el acompañamiento a sus familiares y colegas.



El comunicador social Armando González hizo parte del diario Occidente en Cali, donde llegó a ser editor nacional. Pasó a la sala de redacción de la FM en Bogotá. Desde 2009 se vinculó a El Nuevo Siglo y desde hace cuatro años era el editor político de esa casa informativa.



En la madrugada del miércoles 23 de junio, González murió en un centro asistencial, al que fue llevado por sus allegados cuando no aparecía una ambulancia.



Hace cuatro semanas, el comunicador había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Su esposa Darys y sus hijos Isabel y Mauricio no olvidarán sus sacrificios, sus enseñanzas y sus gestos amorosos.



El director de El Nuevo Siglo, Juan Gabriel Uribe, en el consejo de Redacción de esa mañana, rindió homenaje a González como "una parte esencial de nuestro equipo. La de hoy es una despedida –muy sentida– no solo a un periodista, sino un amigo muy sincero y un gran caballero. Armando González era un profesional a toda prueba y un periodista integral del cual todos aprendimos mucho en tantos años de diario trabajo y convivencia".

El editor general, José Peñuela, dijo que "Armando tenía una visión tranquila del periodismo, ajena al corre-corre de muchos otros reporteros y editores, y que esa característica era prenda de garantía sobre su trabajo en el día a día de esta agitada profesión".



Desde hace cuatro años era Editor Político tras ser pieza clave en el posicionamiento digital del diario. A diario, en la sección 'Caleidoscopio' informaba a lectores e internautas sobre temas de interés nacional.



Los colegas lo recuerdan en su pasión por el Deportivo Cali y Barcelona. Lucia esas camisetas con pasión. Hablaba de su 'verde del alma' y del 'azulgrana'. Carlos Higuera, jefe de Redacción de El Nuevo Siglo, destacó esa pasión futbolera.

El editor económico de El Nuevo Siglo, Gustavo Velosa, le destaca su apego a su ciudad de origen, como amigo de todos y trabajador todoterreno.



Para Guillermo Bernal, jefe de producción, queda la imagen de un querido amigo.



González dejó sus amistades en la universidad del valle, donde estudió comunicación social.

Adriana Fernández apunta: "Mandito, parcero, amigo! Qué difícil saber que ya no voy a recibir tus mensajes, tus canciones, tus frases célebres, me quedo sin palabras, con el corazón arrugado, estas lecciones tan duras que nos da la vida cuando dejamos esas llamadas para luego, el tiempo agotado ya para las largas conversaciones, Mandito, te quiero mucho, te lo dije siempre y ya te extraño!".

Armando González con sus compañeras universitarias Alina, Adriana y Soraya. Foto: Archivo particular

Alina Hleap escribe: "Que dolor tan grande! Como si no fuera poco la desazón por la situación de mi país, de mi Cali bella, me acabo de enterar que mi queridísimo compañero de la U, amigo de mil batallas, cófrade, Armando Noticias , Armando González ha partido de este plano terrenal. Con él se van tantas conversas, tantas trasnochadas, tantas risas, tantos compartires , tantos momentos que atesoro en mi alma... y se nos lleva a Américo Calima Condorcanqui, reportero de nuestros días universitarios…".



El pasado 12 de junio murió el maestro Jesús Martín Barbero, quien fue docente en esos años universitarios.



Germán Nieto De Avila escribió: "Armando González era un profesional a toda prueba y periodista integral del cual todos los que lo conocimos aprendimos en tantos años de diario trabajo en los medios".



Raúl Lara y Fernando Olarte recuerdan su ingenio para 'El Maíz, un diario que va al grano'.

