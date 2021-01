Los peligros que rondaban al defensor del loro que fue asesinado

Colectivos de ambientalistas y defensores de Derechos Humanos elevaron sus voces de rechazo por el crimen de Gonzalo Cardona Molina, coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, a la que se vinculó desde 1998.



Su misión de defensa del loro orejiamarillo y la palma de cera tenía sus riesgos. Es el tercer líder ambientalista que aparece asesinado en territorio del Valle del Cauca en menos de un año.

En la mañana del lunes 11 de enero del 2021, la fundación Proaves, en la que Cardona ejercía su misión, activó un llamado de urgencia a las autoridades ante la extraña desaparición del líder ambientalista.



De acuerdo con los comentarios en la zona, la última vez que lo vieron fue el pasado viernes 8 de enero, en el camino que conduce de Barragán, en jurisdicción de Tuluá, en la ruta a Roncesvalles (Tolima).



Solo unas horas después de ese reporte el cadáver de Cardona fue encontrado en la vereda La Unión, en la montaña tulueña, la parte media de la Cordillera Central, a más de 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar.

ProAves expresa su solidaridad con la familia, seres queridos y toda la comunidad de Roncesvalles, por la pérdida de Gonzalo Cardona Molina, quien fue por más de dos décadas el guardián del Loro orejiamarillo.



Las autoridades del Tolima y Valle se unieron en tareas para llevar el cuerpo al municipio tolimense de Roncesvalle.



En el primer reporte, las autoridades dicen que no se conocían amenazas contra Cardona, sin embargo, ProAves tiene otra versión.



​Gonzálo era oriundo del municipio de Roncesvalle en el departamento de Tolima y era considerado uno de los mayores expertos y defensores del loro orejiamarillo (ognorhynchus icterotis) y de la Palma de Cera, árbol nacional de Colombia..

Un comunicado dice que desde 1998 apoyaba a ProAves en expediciones, censos y monitoreos que han aportado a la historia natural del loro orejiamarillo y de otros loros andinos.



Se le reconocía por su alegría y espontaneidad ante los visitantes del páramo de La Yerbabuena, lugar donde Proaves impulsa acciones de conservación a través de su área protegida.



Colectivos ambientalistas dicen que Cardona tuvo una misión de riesgo.



ProAves dice que acompañó incansablemente a los loros orejamarillos "para asegurarse de que no fueran cazados y su hábitat no fuera destruido. Lo hizo de una manera carismática en un momento de inmenso peligro e incertidumbre. Constantes batallas y escaramuzas entre militares y guerrilleros lo colocaban en situaciones que amenazaban su vida, pero lo más importante para él era que los loros estuvieran a salvo", indican desde ProAves.



Y agregan que, "las amenazas no fueron solo para el loro, sino para Gonzalo personalmente. En ocasiones había sido amenazado por muchos bandos incapaces de comprender su amor por la especie y su desinterés en la política. Los eternos enemigos de la paz, asumieron que él tenía otros motivos, cuando simplemente estaba impulsado a hacer algo diferente".



En la región se han movido también bandas criminales asociadas a las antioguas Auc y al Clan del Golfo.

​

En los últimos 11 meses han sido asesinados tres líderes defensores del agua y las montañas de Farallones, en zona rural de Cali. El 20 de mayo fue asesinado Jorge Enrique Oramas en su vivienda del corregimiento de Villacarmelo.

​

El 21 de agosto dos hombres que se movilizaban en un carro llegaron y causaron la muerte de Jaime Monge en su vivienda del mismo Villacarmelo.

