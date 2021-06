Dolor de la familia de otra víctima, asesinada en disturbios en Cali

Un disparo en la cabeza terminó con la vida de Elkin Andrés Fernández, apoyo de su madre, Islandia Salazar, con quien vivía.

La madre cuenta que su hijo llegaba de trabajar esa noche del miércoles 9 de junio y estuvo tratándose de esconder de los disparos en la zona entre Andrés Sanín y Siete de Agosto.



"¡Que haya justicia! ¡Cómo dejan a una abuela, de 71 años, sin nadie. Mi hijo era mi apoyo", dijo la madre. Vive en casa humilde del barrio Siete de Agosto.



Allegados y demás familiares señalan que uniformados del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) dispararon.



Una hermana del joven que conseguía su sustento, mediante un carro moto, dijo en una grabación en redes: "Señor Presidente, espero que la muerte de mi hermano hoy en día no quede en vano. Usted dice que no es un asesino. Ojalá usted como padre de familia, como hermano, como hijo nunca le toque pasar estas cosas, porque eso no se hace. La gente está luchando por un país libre (...) Espero que esté contento por tantas muertes tantos desaparecidos. Nadie se alcanza a imaginar el dolor tan grande que se siente. Espero que la muerte de mi hermano no quede en vano, como la muerte de mi hermano y de muchos inocentes".

La familia clama por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



En la Policía indicaron que son las autoridades y la Fiscalía, los entes encargados de investigar para esclarecer los hechos.



Las autoridades también investigan la muerte de Jhon Gerardo Arenas, de 36 años, en la glorieta de Siloé causa rechazo. Fue baleado cuando iba en automóvil.



