Dolientes de soldados cumplen 12 días a la espera de cadáveres

El pasado viernes 24 de septiembre murieron los soldados Yeinson Paví Paví, Luis Gustavo Mina y Kevin René Martínez Tenorio, en la vereda Río Blanco, zona rural de Dagua.



Las autoridades aseguraron que fue un campo minado de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Pero a los dolientes les quedan interrogantes.



Los familiares fueron enterados de su muerte en lo que sería un campo minado en la montaña del occidente del Valle del Cauca, entre Buenaventura y Cali, capital del departamento.



Los hechos ocurrieron en vereda Río Blanco. Desde ese momento empezó un drama y los interrogantes de los familiares de los uniformados.



Luz Argenis Paví, madre del soldado Yeinson Paví, siente que no le dicen la verdad ante la demora en la entrega de los cuerpos en el Instituto de Medicina Legal.



“Este es un llamado al Ejército, del por qué se demoran en la entrega del cuerpo de mi hijo. No entiendo por qué tanta demora, porque me están vacilando, me dicen una cosa, me dicen otra", dijo.



Una de las explicaciones que han recibido es que los militares sufrieron destrozos, lo que retrasa los procesos de necropsia e identificación.

La madre del soldado Paví se dirigió al Presidente de la República para que interceda en la entrega de su hijo: “¿por qué está injusticia? que me ayude con la entrega del cuerpo de mi hijo, que murió dando la vida por la patria. No me lo entregan ligero porque soy una mujer humilde, pero yo sé que si fuera un hijo de un presidente, un diputado, de un senador, al otro día ya la habrían entregado..”.



En las afueras de Medicina Legal en Cali han visto la entrega de personas que han muerto en los últimos días o la del cadáver de alias 'Fabián', líder guerrillero del Eln, que murió en un bombardeo en Chocó. Lo entregaron en unas 24 horas, aseguran.



María Orfay Rodríguez Gómez, la madre del soldado Luis Gustavo Mina Rodríguez, con residencia en Padilla (Cauca), ha expresado que no cree que su hijo haya muerto.

Soldado Luis Gustavo Mina Rodríguez Foto: Archivo particular

"Yo tengo ese presentimiento de madre. Yo necesito que ellos agoten todos los recursos y que todas las autoridades competentes se pongan la camiseta para ayudar a buscar a mi hijo”, dijo en medio de su desconsuelo.



Su hijo la llamó el pasado miércoles 22 de septiembre y le contó que estaba preocupado porque la zona estaba muy difícil y los hostigaban.



“Yo le pido al Presidente que le diga el Ministro de Defensa que esclarezca que está pasando en el Batallón Número 3 de Alta Montaña.. Ellos tuvieron combates meses atrás con la guerrilla y mi hijo el día miércoles me llamó en la madrugada que ya se iban, que le echara la bendición porque sentía miedo”.

